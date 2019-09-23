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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sosyal medya aracılığıyla buluşarak öğrencilik yıllarını yad ettiler - KIRŞEHİR

Sosyal medya aracılığıyla buluşarak öğrencilik yıllarını yad ettiler - KIRŞEHİR

- Mezunların Boztepe ilçesinde buluşmasından görüntüler - Eski mezunların o zamanki müdürü Hüseyin Saylam ile röportajKIRŞEHİR (AA) - Kırşehir 'in Boztepe ilçesindeki liseden 80'li yıllarda mezun olan öğrenciler ve dönemin öğretmenleri, yıllar sonra sosyal medya aracılığıyla iletişim kurarak bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.Boztepe Lisesi'nden 1984 - 1989 yılları arasında farklı dönemlerden mezun olan öğrenciler ve öğretmenleri yıllar sonra bir araya geldi. Türkiye'nin farklı kentlerinden gelerek Boztepe Kalesi Sosyal Tesisi'nde buluşan 80 kişilik gurup, ortak anılarını yad edip keyifli anlar yaşadı.Halk Eğitim Merkezi olarak kullanılan eski okullarının binasını ziyaret eden mezun öğrenciler, Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ni de gezdi.Bu etkinlikte eski öğrencileriyle bir araya gelen dönemin okul müdürü 77 yaşındaki Hüseyin Saylam, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllar sonra öğrencileriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Boztepe gibi küçük bir ilçede güzel günler geçirdiklerini anlatan Saylam, "Eski günlere döndüm. Aralarında doktorlarımız, avukatlarımız, öğretmenlerimiz, profesörlerimiz, belediye başkanı, yarbay öğrencilerimiz var. Onlarla da gurur duyuyoruz." dedi.
1989 yılı mezunu avukat Ayşe İşleyici de etkinliğe ilk olarak 2013 yılında başladıklarını, daha sonra sosyal medya üzerinden ulaştıkları arkadaşları sayesinde bu sayının giderek arttığını belirtti.
İlk önce birer ikişer kişi olarak buluştuklarını aktaran İşleyici, "Etkinliğimizi geleneksel hale getirmeye çalışacağız. Yıllar sonra hocalarımızı, öğretmenlerimizi de bulduk. Şu anda 10 öğretmenimiz Türkiye'nin farklı yerlerinden buraya geldi." diye konuştu.
Eski arkadaşları ve öğretmenleriyle yıllar sonra hasret gideren Boztepe Belediye Başkanı Hüseyin Takan da "Bugün bizim için ders zili tekrar çaldı. Öğretmenlerimiz burada kalıp iki gün daha bizimle bir şeyler paylaşmaya devam edecekler." ifadelerini kullandı.

Sosyal Medya Belediye Başkanı Öğretmenler Okul Müdürü Öğrenciler 

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