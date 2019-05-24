Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
'Sosyal Medya Ahlakı' konulu konferans - SİİRT

'Sosyal Medya Ahlakı' konulu konferans - SİİRT

"Sosyal Medya Ahlakı" konulu konferans - SİİRT - Konferanstan görüntü - Tiyatro oyunundan görüntü - Gençlik Merkezi Müdürü İbrahim Ethem Göztok'un konuşması - Gençlik Merkezi Tiyatro ve Drama kursu eğitmeni Fatih Eldemir'in konuşmasıSİİRT (AA) - Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi'nce "Sosyal Medya Ahlakı" konulu konferans düzenlendi.
Siirt Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen konferansta konuşan Gençlik Merkezi Müdürü İbrahim Ethem Göztok, gençlerin sosyal medyayı ihtiyaç oranında kullanması gerektiğini söyledi.

Amaçlarının gençleri sosyal medyayı hayatlarında ve kariyer planlamalarında faydalanabilecekleri bir şekilde bağımlılıktan kurtarıp ihtiyaçları oranında kullanabilecekleri bir seviyeye getirmek olduğunu belirten Göztok, "Bizim buradaki amacımız, çocukları sosyal medyada tamamen koparmak ya da kullanamaz hale getirmek değildir. Sadece onları günlük hayatlarında ve kariyer planlamalarında faydalanabilecekleri, bir şekilde bağımlılık ölçüsünde değil de günlük ihtiyaçları oranında kullanabilecekleri seviyeye getirmektir. Buna dikkat çekmek istedik ama ne yazık ki günümüzde insanların vakitlerinin büyük birçoğunu sosyal medyada harcadıklarını görüyoruz. Bizler de bunu önlemek ve dikkat çekmek adına bu programı düzenledik." diye konuştu.
Gençlik lideri Salih İnan da sosyal medyada ahlaki ilkelere dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.
Konuşmaların ardından sosyal medya ile ilgili "Duyarlılık oyunu" adlı tiyatro oyunu sergilendi.Gençlik Merkezi Tiyatro ve Drama kursu eğitmeni Fatih Eldemir de sosyal medya ile ilgili duyarlılık oyunu sergilediklerini söyledi.

İnsanlara gerçekten faydalı bir tiyatro oyunu yazdığını belirten Eldemir, "Bugün hem güldürdük hem de düşündürdük. Umarım bu sergilediğimiz oyun seyircilerle birlikte eve gidecek ve kafalarına girecektir. Sosyal medyayı doğru kullanımı tiyatroyla anlattık, umarım faydalı olmuşuzdur." dedi.

Parmak Sosyal Medya Bağımlılık Konferans Tiyatro Oyunu 

İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı