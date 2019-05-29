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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sosyal denge tazminatında mutlu son İzle

Sosyal denge tazminatında mutlu son İzle

İMZALARIN ATILMASI

( ANKARA ) -- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, memurlara sosyal denge tazminatı ödenmesine yönelik verdiği sözü tuttu- Sendika temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Yavaş, belediyede çalışan memurlara eşit oranda sosyal denge tazminatı ödenmesine ilişkin sözleşmeyi imzaladı- Başkan Yavaş:- “Sosyal denge tazminatında yüzde 60 değil çok daha fazlasını vermek isterdik” ANKARA

Uttu Memur 


- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, memurlara sosyal denge tazminatının ödenmesine yönelik verdiği sözü tuttu. Uzun süredir kronik soruna dönüşen Sosyal Denge Tazminatının ödenmesi konusunda göreve gelir gelmez talimat veren Başkan Yavaş, belediyede görevli memurlara bu tazminatın eşit oranda verilmesi için konuyu Büyükşehir Belediyesi Meclis gündemine taşıdı. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliği ile kabul edilen karar sonrası Sosyal Denge Tazminatı tüm memurlara, 13 Mayıs tarihinden geçerli olmak üzere eşit oranda ödenecek. Başkan Yavaş sözleşmeyi imzaladı Bem-Bir-Sen, Tüm Bel-Sen, Tüm Yerel-Sen Sendika Temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Yavaş, memurlara yüzde 60 ve eşit oranda Sosyal Denge Tazminatı ödenmesine yönelik sözleşmeyi imzaladı. “Sosyal Denge Tazminatında yüzde 60 değil çok daha fazlasını vermek isterdik” diyen Başkan Yavaş, sendikaların diğer taleplerini de tek tek not aldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, özellikle bayan personelin çocuklarının kreş ihtiyacının acil olduğunu ve bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması ve Büyükşehir bünyesinde bir kreş açılması için çalışacaklarını söyledi.

(YEK-
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