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15 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Sorumsuz piknikçiler yangın çıkardı

Sorumsuz piknikçiler yangın çıkardı

-Ormanlık alanda alevler

Jandarma Bild Ormanlı Yangına Müdahale Trol 

--Yanan alandan görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’un Bafra ilçesinde sorumsuz piknikçiler ormanlık alanda yangın çıkardı. Yangın, ilçe merkezine 35 kilometre mesafede bulunan Altınkaya Barajı kapakların yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Derbent Barajı kenarına piknik yapmaya gelen bir aile mangal için ateş yaktı. Mangaldan sıçrayan kıvılcımlar ormanlık alanda yerde bulunan kuru otları tutuşturdu. Yanan otlardaki alevler ağaçlara sıçrayarak alev aldı. Yakınlarda piknik yapan aileler tarafından durum jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne bildirildi.
Kısa sürede olay yerine gelen Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Yangında çok sayıda ağaç zarar gördü. Yangını çıkardığı iddia edilen ve olay yerinden ayrılan ailenin aracının plakasını tespit eden görevliler, çalışma başlattı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
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