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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Şort ve parmak arası terlikle yangını söndürmeye koştular

Şort ve parmak arası terlikle yangını söndürmeye koştular

Yangına hortumla müdahale eden vatandaşlar

İlk Müdahale İtfaiye Aracı Makilik Alan İtfaiye Eri Yangına Müdahale 

-yangına müdahale eden vatandaş röp.
-itfaiye araçları
-yanan arazi detay

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın 1 hektarlık alanı küle çevirdi. Çevrede bulunan vatandaşlar alevleri görünce şort ve parmak arası terliklerle yangına müdahale etti. Ortakent mahallesinde meydana gelen yangın sonrası 1 hektarlık alan kül oldu. Henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangına 4 itfaiye aracı, 1 arazöz, 15 itfaiye eri müdahale etti. Marangozhanenin yanında başlayan yangına ilk müdahaleyi marangozhanede çalışan işçiler yaptı. Alevlerin İş yerine sıçramaması için çevrede bulunan vatandaşlar ve işçiler hortumlarla yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri ise yangının büyümemesi için alevlerin etrafını çevirdi. Yaklaşık 1 saat süren yangın sonrası 1 hektarlık alan kül oldu. Yangına şort ve terlikle müdahale eden vatandaşlar ise dikkatlerden kaçmadı.
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