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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Sopa ve parke taşlarıyla eczaneye böyle saldırdılar Haberi

Sopa ve parke taşlarıyla eczaneye böyle saldırdılar Haberi

-güvenlik kamerası-

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Kalaba Alabalık 

-Grubuna ellerinde parke taşı, sopa ve tabelayla saldırması
-Eczane çalışanlarının direnmeye çalışması

( MERSİN )- Tarsus'ta meydana gelen olayda eczane çalışanı 1'i ağır 4 kişi yaralandı MERSİN

- Mersin'in Tarsus ilçesinde, muadil ilaç yüzünden çıkan tartışma sonrası bir grubun sopa ve parke taşlarıyla eczaneye saldırması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye olay, olay, Tarsus Devlet Hastanesi karşısında bulunan bir eczanede meydana geldi. Eczaneye ilaç almaya gelen bir kişi ile eczane çalışanları arasında muadil ilaç tartışması çıktı. Diğer vatandaşların araya girmesiyle eczaneden ayrılan kişi daha sonra kalabalık bir grupla tekrar eczaneye geldi. Parke taşları ile eczaneye saldıran şahıslar, eczane çalışanlarından Süleyman Kaya'yı ağır yaralarken eczanede çalışan diğer 3 kişiyi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen 3 kişi gözaltına alınırken, yaralanan eczane çalışanları hastaneye sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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