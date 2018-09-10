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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Songül Nine'den hayat kurtaran müdahale

Songül Nine'den hayat kurtaran müdahale

Songül Nine'nin fenalaşan hastaya sorular sorması ve hastayı kontrolü

Hastane Aston Kalaba Sağlık Ekipleri Trol 

-Hastanın yere yatırılması
-Songül Nine'nin nabza bakması
-Hastanın yerden kaldırılması
-Ambulans'a konulması ve ambulansın gitmesi

( ÇORUM -ÖZEL)- Bir eliyle bastonunu tutan Songül nine diğer eliyle fenalaşan şahsın nabzını ölçtü ÇORUM

- Çorum’un İskilip ilçesinde bir düğünde rahatsızlanan kişiye ilk yardım düğüne misafir olarak katılan Songül Nine'den geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Çukurköyde bir düğüne katılan Galip Cemal Göler aniden rahatsızlandı. Talihsiz adamın oturduğu sandalyede bir anda fenalaşması üzerine davetliler başına toplandı. O sırada düğüne bir yakınıyla geldiği öğrenilen Songül Nine, hemen rahatsızlanan adamın yanına giderek vatandaşlardan açılmalarını istedi. Bir eliyle bastonunu tutan Songül Nine, diğer eliyle fenalaşan şahsın nabzını ölçtü. Göler’in tansiyonundan şüphelenen Songül, şahsın yatırılarak ayaklarının havaya kaldırılmasını istedi. Hastayla sürekli konuşan Songül Nine bastonuyla ayrıca kalabalığı dağıttı.
Hastanın başından bir an olsun ayrılmayan kalabalığa da ilk yardım hakkında da bilgiler veren Songül Nine'nin emekli hemşire olduğu öğrenildi. Köylülerin haber vermesi üzerine köye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şahsın tedavi altına laındığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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