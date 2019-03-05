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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Soner Yalçın Gezi eylemleri için Avrupa'dan neden destek istedi? Haberi

Soner Yalçın Gezi eylemleri için Avrupa'dan neden destek istedi? Haberi

Gezi eylemlerinde sürekli Türk polisi aleyhinde haber yapan Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın o süreçte Avrupa'dan Türkiye aleyhinde yardım istedi.

Ne Var Ne Yok Türker Akıncı Soner Yalçın Barış Pehlivan Barış Terkoğlu 


Beyaz Tv'de Türker Akıncı'nın modere ettiği Ne Var Ne Yok programına konuk olan gazeteci yazar Cem Küçük konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken ' Bu Oda Tv çetesi Soner Yalçın, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ki bu iki Barış çöp. Bunların akıl hocası esas Soner Yalçın. Bunlar böyle Atatürkçü, Kemalist görünüyorlar ama bunların, komünist, marksist, feminist olduğunu görmek lazım. Bunların vatan, millet, din, Allah böyle dertleri hiçbir zaman yok. Bunlar Türkiye batsın diye DAEŞ'le de işbirliği yaparlar. FETÖ'yle de yaptılar zaten. PKK'yla da işbirliği yaparlar. Herkes işbirliği yaptılar bunlar. Şimdi gezi olayları oluyor, güya bunlar antiemperyalist geçinirler ya, gidiyo Fransa'ya Türkiye'yi kötülüyor, NATO müdahale etsin. ' diye konuştu.



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