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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sondaj gemisi 'Yavuz' Antalya açıklarında

Sondaj gemisi 'Yavuz' Antalya açıklarında

Sahil detay

Doğalgaz Uzunlu Bild Deniz Seviyesi Trol 

-Yavuz'detay
-Yavuz'un yanından geçen tur tekneleri
-Vatandaşlar detay

( ANTALYA )- 4 gün önce Akdeniz’deki ilk sondajına doğru törenle yola çıkmıştı ANTALYA

- Türkiye’nin ikinci sondaj gemisi ‘Yavuz’ Antalya açıklarına geldi. Petrol ve doğalgaz arama çalışmaları kapsamında Fatih sondaj gemisinin ardından, ‘Yavuz’ sondaj gemisi de Dilovası Belde Limanı’ndan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katıldığı programla 4 gün önce Akdeniz’deki ilk sondajına doğru yola çıktı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili açıklarına gelen Yavuz’u görenler ilgiyle izledi. Turizm kenti Antalya’daki tur teknelerinin de Yavuz’un yakınından geçtikleri görüldü.
6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, yaklaşık 230 metre uzunluğa ve 36 metre genişliğe sahip. Sondaj kulesinin yüksekliği deniz seviyesinden yaklaşık 103 metre. 12 bin 200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç altında dahi sondaj yapabilen gemi, dinamik pozisyonlama sistemiyle 6 metreye ulaşan dalgalarda dahi sondaja devam ettiği bildirildi.

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