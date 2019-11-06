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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sonbaharın renk cümbüşü - ANTALYA Haberi

Sonbaharın renk cümbüşü - ANTALYA Haberi

- Ormanlık alan - Şelale - Dökülen yapraklar - Ekşili göletine akan su Antalya 'da sonbaharın renk cümbüşü - Roma döneminden bu yana yerleşim alanı olarak kullanılan ormanlık alanın içindeki Ekşili şelalesi, sonbaharda ayrı bir güzelliğe büründüANTALYA (AA) - Antalya 'da ormanlık alanın içinde gizlenen ve sonbaharın gelmesiyle adeta renk cümbüşünün yaşandığı Ekşili Şelalesi, ziyaretçilerini büyülüyor.Roma döneminden bu yana yerleşim alanı olarak kullanılan Döşemealtı ilçesi Ekşili Mahallesi sınırlarında yer alan şelale, yaklaşık 50 metre yükseklikten Ekşili göletine akıyor.Bölge halkının da yoğun ilgi gösterdiği şelale, sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor. Fotoğraf tutkunları için de doğal plato niteliği taşıyan şelale, sarı ve yeşilin tonlarından oluşan renk cümbüşüne dönüştü.Ekşili Mahallesi Muhtarı İbrahim Aldemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şelalenin eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu, özellikle sonbaharda rengarenk güzel görüntü oluşturduğunu söyledi.

Yoğun ziyaretçi geldiğini ifade eden Aldemir, "Ulaşım ve temizlik konusunda biraz sıkıntı var. Bölgeye yürüyüş yolu yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığına yazı yazdık. Doğa harikası bir yer." dedi.

Yürüyüş Yolu Şelale Ormanlı Ziyaretçiler Sonbahar 

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