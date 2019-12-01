Sonbaharın güzellikleri longozda yaşanıyor Haberi

-ORMANDAN GÖRÜNTÜLER



( KIRKLARELİ -DRONE)- Longoz ormanları görsel şölen sunuyor KIRKLARELİ



- Kırklareli il sınırları içerisinde yer alan ve sadece Türkiye’nin de değil Avrupa’nın sayılı güzellikteki ormanlarından biri olan Longoz Ormanları ziyaretçilerine adeta bir görsel şölen yaşatıyor. İçerisinde 4 ayrı göl bulunan doğal güzellikleri ile doğa meraklılarını adeta kendine çeken longoz ormanları sonbaharın son günlerinde adeta bir renk cümbüşü yaşıyor. Pedina, Mert, Saka ve Hamam göllerine de ev sahipliği yapan longoz ormanlarının oluşturduğu davetkar manzaraları görenler hafta sonu tatilleri ve günübirlik geziler için rotayı longoz ormanlarına çeviriyor.



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