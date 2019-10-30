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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sonbaharda paraşüt keyfi - TEKİRDAĞ

Sonbaharda paraşüt keyfi - TEKİRDAĞ

- Uçmakdere'den görüntüler - Yamaç paraşütü uçuşlarından detaylarSonbaharda paraşüt keyfi - Tekirdağ 'da macera tutkunları, sonbaharda maviyle yeşilin buluştuğu bölgede yamaç paraşütü keyfi yaşıyor - İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu: - "Uçmakdere'ye gelen ziyaretçiler doğanın tadını çıkarıp ardından gökyüzüyle buluşmanın keyfini doyasıya yaşayabilir. Bölge her mevsim uçuş için elverişli"TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'da farklı bir deneyim yaşamak isteyen ekstrem spor tutkunları, denizin ve yeşilin bir arada olduğu Şarköy ilçesinde yamaç paraşütü yapmanın keyfini yaşıyor.Yeşil ile mavinin buluştuğu Uçmakdere Mahallesi'ne başta Trakya ve İstanbul'dan gelen ziyaretçiler, hem doğal güzelliklerin hem de gökyüzüyle buluşmanın tadını çıkarıyor.Sonbaharda yamaç paraşütü yapan ve eşsiz manzaraya sahip bölgeyi gezen ziyaretçiler, yöresel lezzetlerden tatma imkanı da buluyor.

Yamaç Paraşütü Gökyüzü Ziyaretçiler Şili Sonbahar 

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