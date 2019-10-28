Sonbaharda farklı renklere bürünen Şavşat fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

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( ARTVİN -ÖZEL-DRONE)- Fotoğraf tutkunları sonbaharda sakin şehir Şavşat’a akın ediyor ARTVİN



- Sonbaharda farkı renklere bürünen Artvin’in Sakin şehir (Cittaslow) ünvanlı Şavşat ilçesi fotoğraf tutkunlarının gözdesi haline geldi. Şavşat ilçesi sonbaharla birlikte oluşan renk cümbüşüyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Şavşat'ta çekilen görüntüleri ressamların yağlı boya tablolarını andırıyor. İlçenin en çok ilgi gören bölgelerinden biri olan, Karagöl’ün kalp şeklindeki görüntüsü ve yansıması fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Doğu Karadeniz'de sonbaharla birlikte farklı renklerin egemen olduğu ilçe masal diyarlarını andırıyor.Ahşap köy evleri, sessizliği, kültürü, müziği ve doğal yaşamıyla dikkati çeken Artvin'in "Sakin Şehir" unvanlı ilçesi Şavşat, muhteşem doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli-yabancı fotoğraf tutkunlarına görsel şölen sunuyor. Sonbaharda Şavşat’ı fotoğraflamak için Rize'den gelen İhsan Sağbaş, “Ailecek buraya fotoğraf çekmeye geldik. Buranın doğasının çok seviyoruz. İlkbaharda çiçeklerin açmasıyla geliyorum, birde sonbaharda yeşili sarısının bir arada olduğunu görüntülemek için geliyorum. Çok harika bir doğası var. Burası bir cennet, herkesin burasını gelip görmesi lazım” dedi.

Fotoğrafçı Orhan Namlı ise, “Sık sık gelip gittiğim bir yer burası yıllardır fotoğrafçılıkla uğraştığım için buranın konseptini beğeniyorum. Sonbaharı daha çok tercih ediyorum görsel olarak daha çok etkileyici oluyor. Doğası güzel ama insanların bu güzel doğayı hor kullandığına da şahit oluyoruz. Çevre temizliğine biraz önem gösterilse insanlar biraz daha bilinçlenirse buradan daha çok sevk alınabilir” diye konuştu.

Emekli mühendis ve amatör fotoğrafçılık yapan Vakkas Uyan ise ” Zaman buldukça Türkiye’nin değişik yerlerinde fotoğraflar çekiyorum. Böylelikle emekliliği verimli bir şekilde geçirmek istiyorum. Buraya gelmek için özellikle sonbaharı seçtim. Doğası harika cennet gibi her yer. Böyle bir doğa şimdiye kadar görmedim. Buradaki ağaç yoğunluğu daha fazla, bir de yaşları ilerlemiş bunlar tabi insanı büyülüyor” ifadelerini kullandı.



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