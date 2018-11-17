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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sonbahar yaprakları üç gün sonra süpürüldü...Sonbahar manzaraları havadan böyle görüntülendi İzle

Sonbahar yaprakları üç gün sonra süpürüldü...Sonbahar manzaraları havadan böyle görüntülendi İzle

Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 gün sonra toplanmaya başlayan yapraklar

Yağışlı Hava Hatıra Fotoğrafı Gübre Kar Yağışı Sonbahar 

-Yaprakların traktöre doldurulması
-Kamyonla getirilen yaprağın boşaltılması
-Çalışmalardan drone görüntüler
-Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler ile röportaj
-Yaprakların toplanmasıyla ilgili temizlik işçileri ile röportaj
-Çocuklar ve vatandaşlarla röportaj
-Turhal'daki sonbahar görüntüleri
--Arşiv Görüntü-
-3 gün önce yapılan açıklamadan görüntüler
-Detay
-Sonbahar manzaralarından görüntüler

( TOKAT -ÖZEL)- Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler’in "üç gün sonbahar yaprakları süpürülmeyecek" talimatının ardından üç günlük sürenin dolması ile temizlik işçileri tarafından süpürülerek traktörlerle taşınan yapraklar gübre olarak doğaya kazandırılacak TOKAT

- Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler’in "üç gün sonbahar yaprakları süpürülmeyecek" talimatının ardından üç günlük sürenin dolması ile temizlik işçileri tarafından süpürülerek traktörlerle taşınan yapraklar gübre olarak doğaya kazandırılacak. Yurdun birçok illinde kar yağışı etkisini gösterirken Tokat’ta sonbahar mevsimi il ve ilçe merkezlerinde yağışsız geçiyor. Turhal ilçesinde vatandaşlar sonbaharın tadını doyasıya çıkardı. Kar ve yağışlı havalardan önce Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler’in talimatı ile vatandaşların sonbahar mevsimini daha iyi hissetmeleri ve tadını çıkarabilmeleri için üç gün boyunca yapraklar toplanmadı. Böylece vatandaşlar sararak dökülen yaprakların üzerinde yürüyüp hatıra fotoğrafı çekinerek doğa harikası görüntüleri manzaraları doyasıya yaşadı. Yaprakların toplanmamasına en çok çocuklar sevinirken, belediye temizlik işçileri de her gün yaprak temizliği yapmaktansa üç günde biriken yaprakları toplamaktan mutlu oldu. Üç günün sonunda ise belediye temizlik işliler ellerinde tırmık ve çalı süpürgelerle parklarda yaprak temizliği yaptı. Toplanan yapraklar doğaya tekrar kazandırılmak üzere traktörlere, kamyona yüklenerek park ve bahçeler müdürlüğü bahçesine götürüldü. Buraya boşaltılan yaprakların çürümesi ile elde edilecek olan humusun yaz aylarında çiçeklere gübre olarak kullanılması hedefleniyor. Yapraklar çöpe gitmeyecek Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, iki yıldır sonbahar mevsiminde aynı uygulamayı yaptıklarını vatandaşlardan ve doğa tutkunlarından olumlu tepkiler aldıklarını söyledi.

Başkan Bekler, Turhallıların sonbaharı doyasıya yaşamaları için üç günden sonra yaprak temizliği yapıldığını belirterek, “Ağaç yapraklarımız toplanmaya başladı.
Temizlik ve park bahçeler müdürlüğümüzün elemanları toplamış oldukları bu yaprakları biriktirip bir alana yığıyorlar. İçerisine toprak ve gübre ilave ederek çürümeye terk ediyorlar. Bu çürüyen yapraklar humus olarak değerlendiriliyor. Çiçek ve fidan yetiştirirken biz bu humusu kullanıyoruz. Bu şekilde çöpe de gitmemiş oluyor” dedi.

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