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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sonat için ‘60 günlük’ acı bekleyiş

Sonat için ‘60 günlük’ acı bekleyiş

Anne Sinem Güney Kuru detaylar

Hastane İlaç Tedavisi Kemoterapi Acı Bekleyiş Baş Dönmesi 

-Hastaneden detaylar
-Sinem Güney Kuru röp.
-Sonat hastaneden detaylar

( ANTALYA - ÖZEL)- 4 yıldır Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) hastalığıyla savaşan 14 yaşındaki Sonat Emre Özcan, ilik nakli için 2 ay içerisinde uygun donör bulunamazsa hayatını kaybedecek- Anne Sinem Güney Kuru:“2 ay içerisinde uygun donör bulunması lazım. Çok acı çekiyorum” ANTALYA

- Antalya'da Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) hastalığıyla 4 yıldır savaşan 14 yaşındaki Sonat Emre Özcan, yaşama tutunabilmek için ilik nakli bekliyor. Oğlunun 2 ay içerisinde nakil olması gerektiğini belirten anne Sinem Güney Kuru ise, “2 ay içerisinde uygun donör bulunması lazım. Çok acı çekiyorum” diyerek duygularını gözyaşlarıyla dile getirdi. 4 yıl önce baş dönmesi ve ağrı şikayetiyle gittiği hastanede yüksek riskli ALL hastası olduğunu öğrenen Sonat Emre Özcan’ın hayatı, hastane koridorlarında geçiyor. Daha önce kemoterapi ve ilaç tedavisi gören Özcan, kendisine uygun ilik bulunamaması nedeniyle hastalığı son günlerde tekrar nüksetti. Hastanede müşahede altına alınan Özcan, hayata tutunabilmesi için gerekli iliği dört gözle bekliyor. Acılı annesiyse, doktorların 60 gün verdiği oğlu için gün sayıyor. “Çok acı çekiyorum” Sonat'ın, uzun süre lösemi tedavisi gördüğünü belirten Sinem Güney Kuru, ilik nakli için 2 aylık bir süre kaldığını belirterek acilen uygun bir donör bulunması gerektiğini vurguladı. ‘Çok acı çekiyorum’ diyen gözü yaşlı anne, “Tedavi gördü. Yapılacak bir şey kalmadı. En kuvvetli ilaçlara dahi cevap veremedi. Şuanda hastalığının tekrarını yaşıyor ve artık en son çare yüzde yüz uyumlu bir donör bulmak. Doktorlar naklin çok riskli bir şey olduğunu ancak tek çarenin o olduğunu söylüyorlar” dedi.
Hayali, uzay mühendisi olmak Oğlunun çok duyarlı, vatanını ve milletini seven bir çocuk olduğunu dile getiren Kuru, “Bilgisayarla çok haşır neşir olan bir çocuktu, uzay mühendisliği gibi hayalleri vardı. Bu şekilde her şey bitmiş gibi konuşuyorum ama ben bir anneyim ve çok kaygılıyım, çok üzgünüm. Zaman kalmadı” diyerek yardım beklediğini ifade etti.
(SM-
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