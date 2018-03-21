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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Çankaya Emniyet Müdürlüğü’nden detay

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Paylaşım Sitesi Yakalama Kararı Allah Sosyal Paylaşım Polis Ekipleri 


- Kamuoyu araştırma şirketi SONAR’ın başkanı Hakan Bayrakçı Ankara’da gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre; gitmediği bir duruşmadan dolayı hakkında yakalama kararı alındığı öğrenilen Hakan Bayrakçı, gece saatlerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alındığını sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden duyuran Bayrakçı, “Ankara’da gece 00.50’de gözaltına alındım. Hayırdır inşallah. Çankaya Emniyet Müdürlüğü’ne götürüyorlar” ifadelerini kullandı. Bayraktar’ın SEGBİS aracılığıyla ifadesinin alınacağı öğrenildi.
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