Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Son yolculuğuna pilot üniformasıyla uğurlandı

Son yolculuğuna pilot üniformasıyla uğurlandı

Cenazeden görüntüler

Cenaze Namazı Uçak Kazası Eğitim Uçağı Düşen Uçak Üniversite Öğrencisi 

-cenazeye katılanlardan görüntü
-detaylar
-arşiv görüntüler
-fotoğraf

( TEKİRDAĞ ) - Antalya'da eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ataberk Gökmen, memleketi Çorlu’da toprağa verildi TEKİRDAĞ

- Antalya’nın Manavgat ilçesinde eğitim uçuşu sırasında düşen uçak kazasında hayatını kaybeden iki kişiden biri olan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Ataberk Gökmen, memleketi Çorlu’da gözyaşları arasında toprağa verildi.
Ataberk Gökmen’in tabutunun üzerine hayali olan pilot kıyafeti konuldu. Manavgat ilçesinde önceki gün eğitim için havalanan tek motorlu uçak, kalkıştan hemen sonra, henüz bilinmeyen nedenle düşmüş, kazada, pilot Levent Arslan olay yerinde pilot adayı üniversitesi öğrencisi Ataberk Gökmen ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, genç öğrencinin eğitim gördüğü İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdür Vekili Devrim Gün ise kazadan yaralı kurtulmuştu. Genç pilot adayı Ataberk Gökmen'in cenazesi Antalya'da yapılan işlemlerin ardından ailesi tarafından alınarak, önce uçakla İstanbul’a oradan da memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine getirildi.
Ataberk Gökmen’in cenazesi Çorlu Merkez (Otogar) Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çorlu Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Anne Kevser ve Baba Ahmet Gökmen çiftinin ayakta durmakta güçlük çektiği cenaze tabutunun üzerine hayali olan pilot üniforması konulan Ataberk Gökmen gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
İlgili Foto Galeriler
Üniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar ettiÜniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar etti
Üniversite Öğrencilerinin Acı Sonu!Üniversite Öğrencilerinin Acı Sonu!
Polis Alıcı Kılığına Girdi, 1400lü Yıllara Ait Tevrat Ve Tasvir Ele GeçirildiPolis Alıcı Kılığına Girdi, 1400lü Yıllara Ait Tevrat Ve Tasvir Ele Geçirildi
Kırıkkalede Trafik Kazası: Ölü Ve Yaralılar VarKırıkkalede Trafik Kazası: Ölü Ve Yaralılar Var
TEMde Feci Kaza: 2 Ölü, 5 YaralıTEMde Feci Kaza: 2 Ölü, 5 Yaralı
Omzuna Falçata Saplayan Babasını Arabayla SürüklediOmzuna Falçata Saplayan Babasını Arabayla Sürükledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı