Son yolculuğuna çok sevdiği itfaiye aracı ile uğurlandı

-İtfayede düzenlenen tören,

-Konuşmaların görüntüsü,

-İtfaiyi aracı ile son yolculuğuna çıkması, detay



( DÜZCE )-Görevi başında kalp krizi geçirdi DÜZCE



- Düzce’de dün (1 Temmuz 2018) nöbetteyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden itfaiye eri Kamil Yıldırım için itfaiye önünde tören düzenlendi.

Çalışma arkadaşları Yıldırım’ı gözyaşları içinde sonsuzluğa uğurladı. Düzce itfaiyesinde görevi başında nöbetteyken hayatını kaybeden itfaiye erine son görevini yerine getirdi. Kamil Yıldırım’ın ölümü ile sarsılan çalışma arkadaşlarında hüzün vardı. Yıldırım’ın ailesi de tören alanına gelirken, acılı eşinin ağıtları yürekleri dağladı. Yıldırım, için itfaiye önünde tören düzenlendi.

Törene Vali Dr. Zülkif Dağlı, Düzce MHP Milletvekili Ümit Yılmaz, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Gümüşova Belediye Başkanı Ahmet Azap, Bolu İtfaiye Müdürü, meclis üyeleri, belediye ve itfaiye personeli katıldı.

Mesai arkadaşları Yıldırım’ın naşını, yıllarca yangından yangına koştuğu itfaiye aracıyla siren sesleri arasında itfaiyeye getirdiler. Cenaze töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat, “Canımız kardeşimiz” dediği Kamil Yıldırım’ın, yangın ve kurtarma operasyonlarında en ön saflarda başarıyla görev aldığını söyledi.



Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ise, Kamil Yıldırım’ın ani ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirirken konuşmakta zorlandı, böyle acıların bir daha yaşanmaması dileğinde bulundu. Vali Zülkif Dağlı da, törende kısa bir konuşma yaparak, Yıldırım’ın ailesine ve çalışma arkadaşlarına sabırlar diledi. Konuşmaların ardından Vali Dağlı ve protokol üyeleri Yıldırım’ın mesai arkadaşlarına başsağlığı diledi. İtfaiye önündeki tören yapılan dualarla son bulundu. Dua sırasında Kamil Yıldırım’ın mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Ardından Kamil Yıldırım’ın naaşı yine itfaiye aracıyla Yeni Karaköy’e götürüldü. Yıldırım, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra aynı köy mezarlığında toprağa verildi.

(AY-RFK-

