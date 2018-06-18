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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Son yağışlar ayçiçeğine can suyu oldu - EDİRNE Haberi

Son yağışlar ayçiçeğine can suyu oldu - EDİRNE Haberi

- Ayçiçeği tarlasından görüntülerSon yağışlar ayçiçeğine can suyu oldu - Edirne 'de etkili olan yağışlar büyüme dönemindeki ayçiçeğine can suyu oldu - Edirne Ziraat Odası Başkanı Yorulmaz: - "Ayçiçeği bizim için çok önemli bir ürün. Yağışlar ayçiçeğine büyük fayda etti. Büyüme döneminde olan ayçiçeğine tam zamanında gelen bir yağış oldu"EDİRNE (AA) - Türkiye'deki ayçiçeği üretiminin önemli merkezlerinden Edirne 'de etkili olan yağışlar, ayçiçeğine can suyu oldu.Bölgedeki son yağışlar üreticinin yüzünü güldürdü ve ayçiçeği verimindeki beklentiyi artırdı. Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, AA muhabirine, son yağışların büyüme dönemindeki ayçiçeğine iyi geldiğini söyledi.

Edirne 'de yaklaşık 1 milyon dönümlük alanda ayçiçeği ekimi yapıldığını ifade eden Yorulmaz, "Ayçiçeği bizim için çok önemli bir ürün. Yağışlar ayçiçeğine büyük bir fayda etti. Büyüme döneminde olan ayçiçeğine tam zamanında gelen bir yağış oldu. İhtiyaç duyulan yağışlar oldu ve devam edecek gibi duruyor. Yağışlar ayçiçeğine ilaç gibi geldi." dedi.
Ayçiçeğinin taban suyunu seven bir bitki olduğunu aktaran Yorulmaz, şöyle devam etti:"Özellikle son aylarda havaların kurak gitmesi üreticileri endişelendirmişti ancak son zamanlardaki yağışlar ürüne çok fayda etti. Sıcak hava ürünün gelişmesini olumsuz yönde etkiliyor. Yağış ve serin hava ayçiçeğini gelişimine katkı sağlıyor. Ekili alanlar güzel şekilde gelişme gösteriyor.Hasada kadar hava koşullarının olumlu geçmesi durumunda güzel bir verim almayı umut ediyoruz. Cenab - ı Allah'a şükrediyoruz yağışlardan dolayı. Üreticimize de bol ve bereketli günler diliyorum."Yorulmaz, yağışlardan dolayı tarlaların çamur olduğu ve devam eden buğday hasadının durma noktasına geldiğini de sözlerine ekledi.

Asad Lyon Muhabir 

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