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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Son üç günde 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu

Son üç günde 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu

Arşiv Görüntü

( VAN ) VAN

Terör Örgütü 


- Van İl Jandarma Komutanlığına yürütülen ikna çalışmaları sonucu son üç gün içerisinde 5 terörist teslim oldu. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının aileleriyle görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 1 BTÖ mensubunun 24 Temmuz 2019 tarihinde Şırnak- Silopi Sınır Hudut Kapısından alınarak Van İl Jandarma Komutanlığına teslim olması sağlandığı belirtildi. Açıklamada, “Son üç gün içerisinde PKK terör örgütünden Van İl Jandarma Komutanlığına 5 BTÖ mensubu teslim olmuştur” denildi.
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