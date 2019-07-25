Son üç günde 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu



- Van İl Jandarma Komutanlığına yürütülen ikna çalışmaları sonucu son üç gün içerisinde 5 terörist teslim oldu. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının aileleriyle görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 1 BTÖ mensubunun 24 Temmuz 2019 tarihinde Şırnak- Silopi Sınır Hudut Kapısından alınarak Van İl Jandarma Komutanlığına teslim olması sağlandığı belirtildi. Açıklamada, “Son üç gün içerisinde PKK terör örgütünden Van İl Jandarma Komutanlığına 5 BTÖ mensubu teslim olmuştur” denildi.

