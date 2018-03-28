'Son Siper Çanakkale' izleyenleri hayran bıraktı İzle

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( ZONGULDAK ) "Son Siper Çanakkale" izleyenleri hayran bıraktı ZONGULDAK



- Zonguldak Valiliği kültür sanat etkinlikleri kapsamında 18 Mart Çanakkale Zaferinin 103. yılına özel gösterisiyle “Biz Türkiye’yiz Sanat Topluluğu’ konulu ‘Son Siper Çanakkale” adlı müzikli tiyatro gösterisi izleyenleri hayran bıraktı. Atatürk Kültür Merkezi AKM Tiyatro Salonunda 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü nedeniyle ’Son Siper Çanakkale Zaferi ve Şehitler Oratoryosu’ adlı müzikli tiyatro gösterisi sahnelendi. Biz Türkiye’yiz Kültür Sanat Topluluğu tarafından sahnelenen gösteriyi izleyenler duygu dolu anlar yaşadı. Gösteriyi, Vali Ahmet Çınar, Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Zonguldak Alay Komutanı Albay Gökhan İnan, Zonguldak İl Emniyet Müdürü A. Metin Turanlı, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Elif Acar, Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu, Zonguldak AFAD Müdürü Ahmet Güngör, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



