Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Son semerci teknolojiye direniyor İzle

Son semerci teknolojiye direniyor İzle

Kemal Yarutkan dükkanının önünde gazete okurken

Turab Teknoloji Gesi Hayvan Irak 

-Kemal Yarutkan deriyi semere dikerken farklı açılardan detaylar
-Semerlerden detaylar
-Farklı açılardan Yarutkan ile röportaj

( BURSA -ÖZEL-HD) BURSA

- Teknolojinin gelişmesi ile birlikte semercilik de tarih oluyor. Bursa'da 85 yaşındaki Kemal Yarutkan, 205 yıllık aile mesleğini yaşatmaya çalışılıyor. Bursa'da 75 yıldır semer yapan ve mesleğinin son temsilcisi olan Kemal Yarutkan, Tarihî Aralık Han'da bulunan küçük dükkanında teknolojiye inat mesleğini devam ettiriyor. Eskiden semercilik yapanlara kız verenlerin, artık çırak olarak bile torunlarını göndermediğini ifade eden 85 yaşındaki Yarutkan, günde bir semer yapabildiğini, ancak rağbet olmadığı için pek hızlı hareket etmediğini söyledi.

Ağaç iskeletleri keçeyle süsleyip, deri ile kapladıktan sonra, aralarına kamış koyarak semer haline getiren Yarutkan, daha sonra eline aldığı çuvaldızla renkli iplerle semerleri süslüyor. Kullanımı pek yaygın olmasa da ailesinin yaklaşık 205 yıllık bu uğraşını sürdürmeye çalıştığını belirten Yarutkan, “Dengesiz yapıldığında yük hayvanının sırtında yaralar oluşturabilir. Artık at, eşek ve katır kullanımı fazla kalmadı. Uludağ'daki köylerde ulaşım ve yük taşıma aracı olarak kullanılan hayvanlar için vatandaşlara satıyorum. Bu meslek dedemden babamdan bana intikal etti. İlkokuldan sonra babamın yanına oturdum. 75 yıldır bu işe devam ediyorum. Bursa'da benden başka semerci kalmadı. Yeni yetişen çırak olmadığı için maalesef mesleği devam ettiremiyoruz. Bazen köylüler eski semerleri getiriyor, yeni semer almak için üstüne bir kısım para veriyor” dedi.
Eskiden adım başı semerci denecek kadar çok olduklarını belirten Yarutkan, “Bursa'nın belki bir iki ilçesinde kaldı. Ancak herkes at, eşek ve katır yerine motorlu araçları kullanıyor. Tarlalarda traktörler kullanılıyor. Bu mesleğe talep de bulunmadı için artık benden sonra kimse yapmaz. Bende yapabildiğim yere kadar götüreceğim” şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı