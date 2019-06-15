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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Son saniyelerde sınav salonuna yetiştiler

Son saniyelerde sınav salonuna yetiştiler

Okuldan genel detay

Sarılar Üniversite Sınavı Uttu Öğrenciler 

-Öğrencilerin sırayla okula alınması
-Üst aramaları ve kuran okuyanlar
-Sınava son anda yetişenler
-Bir kişinin kimliği olmadığı için sınava alınmaması
-Bir anne ile röp.

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta üniversite sınavına girmek isteyen bazı öğrenciler, son saniyelerde sınav salonuna yetişti Yurt genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı bugün saat 10.15'te başladı.
Öğrenciler sınav salonuna saat 10.00’a kadar alınırken, belirlenen saat dışında gelenler salona alınmadı. Sınava bazı öğrenciler son saniyelerde yetişirken, bir kişi de kimliğini unuttuğu için salona alınmadı. Öğrenciler, istedikleri üniversite için sınavda ter döktü, aileleri ise dışarıda bekledi. Kimi anneler çocukları için Kur’an-ı Kerim okudu, kimisi de dua etti. Sınava giren oğlu için Kur’an-ı Kerim okuyan Zeynep Taşdemir, “Ben oğlumu bekliyorum ve bir de kızım var. Konya’da sınava giriyor. Onlar için Kur’an okuyup dua ediyorum heyecanlıyım” dedi.
Sınav sonunda aileler çocuklarına sarılarak onları teselli etti.
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