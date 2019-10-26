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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Son pişmanlık fayda etmedi...'Uyuşturucu içiyoruz, pişmanız, bir daha içmeyeceğiz' İzle

Son pişmanlık fayda etmedi...'Uyuşturucu içiyoruz, pişmanız, bir daha içmeyeceğiz' İzle

KÖPEKLERLE EVLERİN ARANMASI

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Metamfetamin Polis Ekipleri Uyuşturucu Çetesi 

-KOÇ BAŞLARIYLA KAPILARIN KIRILMASI
-ZANLILARIN ADLİYEYE SEVKLERİ
-ELE GEÇİRİLENLERİN FOTOĞRAFI

( BURSA ) Son pişmanlık fayda etmedi..."Uyuşturucu içiyoruz, pişmanız, bir daha içmeyeceğiz"-Çökertilen uyuşturucu operasyonunda 14 kişilik ekibin hepsi tutuklandı BURSA

- Bursa'da polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda çökeltilen 14 kişilik uyuşturucu çetesi, adliyeye sevk edilirken "Uyuşturucu içiyoruz, pişmanız, bir daha içmeyeceğiz" dedi.
Son pişmanlıkları fayda etmeyen zanlıların 14'ü de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi.
Eş zamanlı operasyonda 14 kişilik uyuşturucu çetesinin kapıları koç başları ile kırılarak evleri didik didik arandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerine yapılan aramalarda 326 gram metamfetamin, 28 gram esrar, 16 gram sentetik kannabinoid, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar ecstasy hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait fişekler, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak için hazırlanmış düzenek ve malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şüpheliden adliyeye sevk edilirken, "Çek babam çek, Allah çektirmesin, uyuşturucu içiyoruz, pişmanız bir daha içmeyeceğiz" dedi.
Ancak son pişmanlıkları fayda etmedi. Hakim karşısına çıkarılan 14 kişi tutuklandı.
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