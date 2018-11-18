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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Son gününde vatandaşlar TÜYAP'a akın etti, trafikte kilometrelerce kuyruk oluştu...Kitap fuarının son gününde yaşanan izdiham havadan görüntülendi

Son gününde vatandaşlar TÜYAP'a akın etti, trafikte kilometrelerce kuyruk oluştu...Kitap fuarının son gününde yaşanan izdiham havadan görüntülendi

Kuyruğun drone görüntüleri

Polis Üst Geçit 

-Oluşan trafikten detaylar
-Polislerin yol açma çalışmaları
-Metrobüs üst geçidinin yoğunluğu
-Cem Solmaz röportajı

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, son gününde vatandaşların akınına uğradı. E-5 Karayolunda oluşan kilometrelerce kuyruk, havadan görüntülendi. Kitap fuarının son günü olması nedeniyle çok sayıda kişi fuarın düzenlendiği Beylikdüzü'ndeki TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'ne akın etti. Kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Araç yoğunluğunun yanı sıra fuar merkezinin önünde bulunan üst geçitte yoğunluk yaşandı. İzdihama dönüşen yoğunluk nedeniyle fuara gelenler zor anlar yaşadı. E-5'te oluşan kilometrelerce kuyruk ve TÜYAP çevresindeki yoğunluk, havadan drone ile görüntülendi Vatandaşlardan Cem Solmaz, ”Türkiye okumuyor deniliyor ancak okuyormuş bu kuyruğun başka izahı yok” dedi.
Trafik polislerinin yoğun çabalarına rağmen devam eden yoğunluğun gece geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.
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