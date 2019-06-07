Son çömlek ustası mesleğini çocuklarla buluşturuyor

-ATÖLYEDEN ÖĞRENCİLERLE ÇÖMLEK ÇALIŞMASI DETAYLARI

-ÇÖMLEK USTASININ AÇIKLAMASI

-NEFİZE KADIOĞLU AÇIKLAMASI

-MUHAMMET ASİL ÇETİN AÇIKLAMASI

-OKULUN DIŞ GÖRÜNTÜSÜ



( BALIKESİR -ÖZEL)- Sındırgı’da “Bilge nesiller için lider çocuklar ” projesi- Sındırgı’da kaybolan seramik sanatı geleceğe taşınıyor BALIKESİR



- Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşayan son çömlek ustası Yalçın Akkayalı (82) Sındırgı Belediyesi, Avrupa Birliği ve Avustralya Büyükelçiliği destekleri ile gerçekleştirilen ”Bilge Nesiller İçin Lider Çocuklar ” projesi kapsamında ana okulu öğrencileri ile toprak sanatını buluşturuyor. Sındırgı’da yaşayan son çömlek ustası Yalçın Akkayalı’nın toprak çocuk buluşması olarak adlandırdığı serüveninde Bilge Seramik & Sanat sosyal girişim projesi ile 100 anaokulu öğrencisine çömlekçilik seramik eğitimini verilerek; çocukların toprağa dokunması, üretimi öğrenmeleri, sanat ve kültürün tanımaları, sağlıklı kaplarda beslenme bilincinin yerleşmesi sağlanıyor. Bu projede 82 yaşındaki son çömlek ustası Yalçın Akkayalı’nın yardımcılığını Nefize Kadıoğlu ve proje koordinatörlüğünü Muhammet Asil Çetin de eşlik ediyor. Uzmanların yaptığı araştırmaya göre toprağa dokunmak çocuktaki demir eksikliğini gideriyor ve negatif enerji alıyor. Çocuklar doğal çömlek toprağına dokunarak bir şeyler üretebilmenin farkına varıyor ve üretim sırasında yapacağı ürünü düşünerek üç boyutlu düşünmeyi sağlıyor. Çömlekçilik sanatı sabır, denge, odaklanma, hayal gücü gerektiren bir sanat. Özellikle çocuklarda çok daha farklı duyguların gelişmesine sebep oluyor. Bu sebeple karakter oluşumunun başlangıcında olan çocuklara bu sanatı öğretmek çok önemli. 82 yaşında ki çömlek ustası Yalçın Akkayalı’nın yaptığı açıklama “Ben kaç yaşında öğrendiğimi bilmiyorum ama üç, dört yaşında beş yaşında çalışıyordum yapıyordum. Dedemden öğrendim bu sanatı Biz büyük testiler küpler yapıyorduk. Pekmez için yağ için büyük mallar yapıyorduk böyle seramik ile uğraşmıyorduk. Bu yaşımıza kadar bunları yaptık, Naylon çıkınca ben bıraktım yapmadım ben zanaatı bıraktım. Arkadaşlarla böyle şeyler düzenlediler bende arkalarından koşturuyoruz. Çocuklarla iyiyiz çocuklar sevimli tatlı. Bu sanat gelece taşına bilir ama üzerine pek duran yok seramik üzerine süs eşyası olarak yapılabilir. Su için pekmez içi yağ için bunlardan yapılmaz onlar büyük eşya olduğundan yapılmaz seramik süs eşyası olduğundan yapılabilir”dedi.

“Mesleğimiz çok ilgi gördü” Akkayalı’nın yardımcılığını sürdüren Nefize Kadıoğlu, “Yalçın usta gelince ben onun çırağı oldum sonra bunu bir sorumluluk olarak kabul ettim. Çünkü çok ilgi gördü mesleğimiz yalçın ustayla bir süre çalıştık alçın usta bana inceliklerini öğretti mesleğin sonra okullardan teklif almaya başladık okullara geliyoruz ana sınıfı öğrencilerine bu mesleği öğretiyoruz çocuklara bu mesleğin incelikleri ve nasıl başladığını öğretiyoruz. Günümüzde sentetik oyun hamuruyla oynuyor çocuklar bizim amacımız çocukları doğal hamur ve doğal çamurla tanıştırmak kanserojen olan ürünlerden uzak tutmak bu etkinliklerimize herkesi bekleriz davet ederiz atölyemize uğrasınlar” şekline konuştu.

Bilge Seramik ve Sanat Merkezinin kurucusu olduğunu ifade eden Muhammet Asil Çetin, “Bu Bilge Seramik ve Sanatı Avusturya Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği Desteklediği bir projeyle oluşturuldu Sosyal girişimcilik projesi. Projemizin amacı Sındırgımız da kaybolan seramik sanatını geleceğe taşımak ve modern tasarımlarla daha kullanışlı ürünler üretmek, şuanda burada ana okulundayız. Anaokulu çocuklarına bu sanatın çocukların daha üretici ve toprağı tanımaları için bu sanatı bunun için uyguluyoruz. Bugün çocuklarımız bu çömlekçilik sanatını tanıdılar, Yalçın ustam ve kalfası Nefise abla ile birlikte bu sanatı burada ana sınıfı öğrencilerimize tanıtmış olduk” dedi.



