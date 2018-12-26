Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Son Bir Ayda 5 Yanardağ Faaliyete Geçti

Son Bir Ayda 5 Yanardağ Faaliyete Geçti

Yanardağların patlama esnasındaki görüntüleri

(WASHINGTON) - Son bir ayda 5 yanardağ faaliyete geçti WASHINGTON

Deprem Gökyüzü Felaket İtalya Tsunami 


- Volkanik Kül Danışma Merkezi verilerine göre, son bir ay içerisinde 5 yanardağ faaliyete geçti. Aralarında İtalya’daki Etna Yanardağı’nın da bulunduğu çok sayıda yanardağda volkanik faaliyetin meydana geldiği tespit edildi. Endonezya’da Karakatau Adası’ndaki Anak Krakatau Yanardağı'nın faaliyete geçmesinin ardından tsunami meydana geldi. Ülkede yıkıma neden olan tsunami sonucu yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Endonezya’daki yanardağ felaketinin ardından İtalya’da bulunan Etna Yanardağı’nın da faaliyete geçmesi endişeye neden oldu. Etna Yanardağı’nın pazartesi günü faaliyete geçmesi sonucunda İtalya’nın Katanya ilinde çok sayıda deprem meydana geldi. Endonezya ve Etna yanardağlarının faaliyete geçmesinin ardından çeşitli ülkelerde bulunan yanardağların da faaliyete geçtiği tespit edildi. Volkanik Kül Danışma Merkezi, yaklaşık bir ay önce tekrar faaliyete geçen Guatemala’daki Fuego Yanardağı ile Rusya’da bulunan Ebeko ve Shiveluch yanardağlarında patlama meydana geldiğini bildirdi. 194 kişi hayatını kaybetmişti Guatemala’da yer alan Fuego Yanardağı Haziran ayında faaliyete geçmiş, 194 kişi hayatını kaybetmişti. Yanardağ patlamasının ardından gökyüzünü yoğun kül bulutları kaplamıştı. Volkanik kaya örtüsünün geniş alanlara yayıldığı bölgede yaşayan halk tahliye edilmişti. Kasım ayında da faaliyete geçtiği gözlemlenen Fuego Yanardağı’nda bugün yeni bir volkanik faaliyet tespit edildi. Etna Yanardağı çevresinde 4.8 büyüklüğünde deprem Etna Yanardağı pazartesi günü yeniden faaliyete geçmiş, yanardağda gerçekleşen patlamayla birlikte 3 saat içinde en az 750 yer sarsıntısı kaydedilmişti. Olayın ardından gökyüzünü kaplayan yoğun duman bulutu nedeniyle Katanya Havalimanı’nda uçuşlar askıya alınmıştı. Etna’nın faaliyetlerine devam etmesi sebebiyle bugün de bölgede 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Endonezya’da 429 kişi hayatını kaybetti Endonezya’da cumartesi günü meydana gelen tsunamiye Sumatra ve Malezya arasında bulunan ve Endonezya'ya bağlı bir ada olan Karakatau Adası’ndaki Anak Krakatau Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sebep olmuş, 429 kişi hayatını kaybetmişti. Uzmanlar yanardağın hala lav püskürttüğünü söyleyerek yeni bir tsunami tehlikesine karşı uyarıda bulundu.
İlgili Foto Galeriler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Lazio - Galatasaray Maçından En Güzel FotoğraflarLazio - Galatasaray Maçından En Güzel Fotoğraflar
Akdeniz’de Kaçak Göçmen AkınıAkdeniz’de Kaçak Göçmen Akını
Deprem Bölgesinden İlk KarelerDeprem Bölgesinden İlk Kareler
Büyük Felaketin Yıldönümüne 1 Gün Kala...Büyük Felaketin Yıldönümüne 1 Gün Kala...
İsrail Askerlerinin Vurduğu 5 Yaşındaki Çocuk Şehit Olduİsrail Askerlerinin Vurduğu 5 Yaşındaki Çocuk Şehit Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı