Son Bir Ayda 5 Yanardağ Faaliyete Geçti



- Volkanik Kül Danışma Merkezi verilerine göre, son bir ay içerisinde 5 yanardağ faaliyete geçti. Aralarında İtalya’daki Etna Yanardağı’nın da bulunduğu çok sayıda yanardağda volkanik faaliyetin meydana geldiği tespit edildi. Endonezya’da Karakatau Adası’ndaki Anak Krakatau Yanardağı'nın faaliyete geçmesinin ardından tsunami meydana geldi. Ülkede yıkıma neden olan tsunami sonucu yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Endonezya’daki yanardağ felaketinin ardından İtalya’da bulunan Etna Yanardağı’nın da faaliyete geçmesi endişeye neden oldu. Etna Yanardağı’nın pazartesi günü faaliyete geçmesi sonucunda İtalya’nın Katanya ilinde çok sayıda deprem meydana geldi. Endonezya ve Etna yanardağlarının faaliyete geçmesinin ardından çeşitli ülkelerde bulunan yanardağların da faaliyete geçtiği tespit edildi. Volkanik Kül Danışma Merkezi, yaklaşık bir ay önce tekrar faaliyete geçen Guatemala’daki Fuego Yanardağı ile Rusya’da bulunan Ebeko ve Shiveluch yanardağlarında patlama meydana geldiğini bildirdi. 194 kişi hayatını kaybetmişti Guatemala’da yer alan Fuego Yanardağı Haziran ayında faaliyete geçmiş, 194 kişi hayatını kaybetmişti. Yanardağ patlamasının ardından gökyüzünü yoğun kül bulutları kaplamıştı. Volkanik kaya örtüsünün geniş alanlara yayıldığı bölgede yaşayan halk tahliye edilmişti. Kasım ayında da faaliyete geçtiği gözlemlenen Fuego Yanardağı’nda bugün yeni bir volkanik faaliyet tespit edildi. Etna Yanardağı çevresinde 4.8 büyüklüğünde deprem Etna Yanardağı pazartesi günü yeniden faaliyete geçmiş, yanardağda gerçekleşen patlamayla birlikte 3 saat içinde en az 750 yer sarsıntısı kaydedilmişti. Olayın ardından gökyüzünü kaplayan yoğun duman bulutu nedeniyle Katanya Havalimanı’nda uçuşlar askıya alınmıştı. Etna’nın faaliyetlerine devam etmesi sebebiyle bugün de bölgede 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Endonezya’da 429 kişi hayatını kaybetti Endonezya’da cumartesi günü meydana gelen tsunamiye Sumatra ve Malezya arasında bulunan ve Endonezya'ya bağlı bir ada olan Karakatau Adası’ndaki Anak Krakatau Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sebep olmuş, 429 kişi hayatını kaybetmişti. Uzmanlar yanardağın hala lav püskürttüğünü söyleyerek yeni bir tsunami tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

