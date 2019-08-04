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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Son Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan’da rafting yaptı İzle

Son Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan’da rafting yaptı İzle

- Binali Yıldırım'ın rafting alanına gelmesi

Baba Ocağı 

-- Detay ve genel görüntüler
-- Konuşması
-- Binali Yıldırım'ın rafting yapması ve detaylar

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Son Başbakan, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan’da rafting yaptı. Hafta sonunu memleketi Erzincan’da geçiren Binali Yıldırım, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Karasu Nehrinde rafting yaptı. Geceyi baba ocağı Kayı Köyünde geçiren Yıldırım, biri dizi gezi programlarının ardından rafting için Beytahtı Köprüsü mevkiine geldi. Burada çok sayıda rafting sporcusuyla bir araya gelen Yıldırım, daha sonra bota binerek Karasu Nehrinde rafting yaptı. Yıldırım, “Rafting heyecan verici. Herkese tavsiye ederim. Fıratın, Karasuyun bu sularında hayatın en heyecanlı anlarını yaşamak mümkün.” dedi.

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