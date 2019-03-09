'Son 3 yıl içinde Tazehurmatu'da yaklaşık 100 kişi kansere yakalandı' - KERKÜK
"Son 3 yıl içinde Tazehurmatu'da yaklaşık 100 kişi kansere yakalandı" - KERKÜK - Irak'ın Kerkük kentine bağlı Tazehurmatu kasabası - DEAŞ'ın kimyasal silah saldırısının yıl dönümü nedeniyle Tazehurmatu Şehitler Mezarlığı'nda yapılan anma töreni - Kuran okunması ve anma törenine katılanların dua etmesi - Hilal Sağlık Derneği Başkanı İstibrak Yazaroğlu ile röportaj - Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hasan Turan ile röportaj - Tazehurmatulu Ali Bakır ile röportaj Irak'ın Kerkük kentindeki Hilal Sağlık Derneği Başkanı İstibrak Yazaroğlu, terör örgütü DEAŞ'ın, Kerkük 'ün Tazehurmatu kasabasına düzenlediği kimyasal silah saldırısından bu yana son 3 yıl içinde 100 kişinin kansere yakalandığını ifade etti. Saldırının üçüncü yılı nedeniyle Tazehurmatu Şehitler Mezarlığı'nda yapılan anma törenine Irak Türkmen Cephesi yetkilileri, kurbanların yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Hilal Sağlık Derneği Başkanı İstibrak Yazaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen saldırının etkisinin kasabada devam ettiğine dikkat çekerek, "Son 3 yıl içinde Tazehurmatu'da yaklaşık 100 kişi kansere yakalandı." dedi. Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hasan Turan da "Terör örgütü DEAŞ bir tek Türkmenlere yönelik kimyasal silah kullandı." diye konuştu. Tazehurmatulu Ali Bakır, kimyasal saldırının sadece insanları değil kasabadaki diğer canlıları, hayvanlar ve bitkileri de etkilediğinin ortaya çıktığını anlatarak, ayda 10 baş hayvanın telef olduğunu anlattı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım