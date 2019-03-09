Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
'Son 3 yıl içinde Tazehurmatu'da yaklaşık 100 kişi kansere yakalandı' - KERKÜK

'Son 3 yıl içinde Tazehurmatu'da yaklaşık 100 kişi kansere yakalandı' - KERKÜK

"Son 3 yıl içinde Tazehurmatu'da yaklaşık 100 kişi kansere yakalandı" - KERKÜK - Irak'ın Kerkük kentine bağlı Tazehurmatu kasabası - DEAŞ'ın kimyasal silah saldırısının yıl dönümü nedeniyle Tazehurmatu Şehitler Mezarlığı'nda yapılan anma töreni - Kuran okunması ve anma törenine katılanların dua etmesi - Hilal Sağlık Derneği Başkanı İstibrak Yazaroğlu ile röportaj - Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hasan Turan ile röportaj - Tazehurmatulu Ali Bakır ile röportaj Irak'ın Kerkük kentindeki Hilal Sağlık Derneği Başkanı İstibrak Yazaroğlu, terör örgütü DEAŞ'ın, Kerkük 'ün Tazehurmatu kasabasına düzenlediği kimyasal silah saldırısından bu yana son 3 yıl içinde 100 kişinin kansere yakalandığını ifade etti.
Saldırının üçüncü yılı nedeniyle Tazehurmatu Şehitler Mezarlığı'nda yapılan anma törenine Irak Türkmen Cephesi yetkilileri, kurbanların yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.
Hilal Sağlık Derneği Başkanı İstibrak Yazaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen saldırının etkisinin kasabada devam ettiğine dikkat çekerek, "Son 3 yıl içinde Tazehurmatu'da yaklaşık 100 kişi kansere yakalandı." dedi.
Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hasan Turan da "Terör örgütü DEAŞ bir tek Türkmenlere yönelik kimyasal silah kullandı." diye konuştu.
Tazehurmatulu Ali Bakır, kimyasal saldırının sadece insanları değil kasabadaki diğer canlıları, hayvanlar ve bitkileri de etkilediğinin ortaya çıktığını anlatarak, ayda 10 baş hayvanın telef olduğunu anlattı.

Anma Töreni Kimyasal Silah Terör Örgütü Kimyasal Saldırı Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı