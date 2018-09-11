Somalili hafızlar için Kur'an-ı Kerim kampanyası - ŞANLIURFA Haberi
- Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu kampanyasından detaylar - Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem'in konuşması - Bağıştan detaySomalili hafızlar için Kur'an - ı Kerim kampanyası - Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu tarafından Somali'de hafızlık yapan çocuklara destek amacıyla Kur'an - ı Kerim kampanyası başlatıldı - Platform Başkanı Osman Gerem: - "Bu ayın sonuna kadar 10 bin Kur'an - ı Kerim bağışı toplayıp bunları Somali'deki kardeşlerimize ulaştırmayı hedefliyoruz"ŞANLIURFA - Çeşitli ülkelerdeki mazlum ve mağdurlara yardım götüren Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu tarafından, Somali'de hafızlık yapan çocuklar için Kur'an - ı Kerim desteği kampanyası başlatıldı.Platform Başkanı Osman Gerem, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Kurban Bayramı dolayısıyla Afrika ülkelerinden Somali'de yardım faaliyetlerinde bulunduklarını anımsattı.Somali'de, kurban eti dağıtmak için bir kampta hafızlık yapan öğrencileri ziyaret ettiklerini anlatan Gerem, çocuk hafızların "Bir ihtiyacınız var mı?" sorusuna karşılık, Kur'an - ı Kerim talebinde bulunduklarını belirtti. Platform olarak Afrikalı çocuklar için Kur'an - ı Kerim kampanyası başlattıklarını vurgulayan Gerem, şunları kaydetti:"Bizden ekmek yerine Kur’an - ı Kerim istediler. Orada 600 öğrencinin sadece 10 Kur'an - ı Kerim'i var ve bu Kur'anlarda öğrenciler sayfalara ayrılmak suretiyle eğitim alıyor. Bunun üzerine biz de Şanlıurfa 'da 'Hediyeleşmek sünnettir, bir Kur'an - ı Kerim hediyeniz olsun' sloganıyla kampanya başlattık. Şu ana kadar 3 bine yakın Kur’an - ı Kerim bağışı geldi. Bu ayın sonuna kadar 10 bin Kur'an - ı Kerim bağışı toplayıp bunları Somali'deki kardeşlerimize ulaştırmayı hedefliyoruz. Katkı yapacaklara şimdiden teşekkür ediyorum. Banka üzerinden bağış yapmak isteyen vatandaşlar, Türkiye Finans Katılım Bankası İban Numarası: TR 380020600055034166160001 Şanlıurfa Merkez Şube Hesap: 3416616 - 1 numaralı hesaba yapabilirler."Gerem, kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşların Kur'an - ı Kerim bedeli olarak 15 lira yardımda bulunabileceklerini bildirdi.Platform, başta Suriye ve Irak olmak üzere çeşitli Afrika ülkelerindeki mazlum ve mağdurlara yönelik çeşitli yardım faaliyetlerinde bulunuyor.