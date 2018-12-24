- Somalili çocuklar savaşmak değil okumak istiyor

-Muhammed Abdullah Hasan ile röportaj

-Mübarek Abdullah ile röportaj

-Ikram Muhammed ile röportaj

-Nimha Muhammed Ali ile röportaj

-Öğrencilerin sırada beklemesi

-Öğrencilerin sınıflara alınması

-Sınıftan detay



(HARGEİSA) HARGEİSA



- Dünyanın en tehlikeli toprak parçalarından olduğu kabul edilen, açlık ve kıtlığın yanı sıra iç savaşın hüküm sürdüğü Somali’de, terör örgütü El Şebab’ın zorla kendi saflarına katmaya çalıştığı çocuklar, savaşmak değil okumak istiyor. Çocuklar, eğitimlerini tamamlayarak, ülkelerinin geleceğinde rol üslenmeyi hayal ediyor. Dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri olan Somali, iç savaşın başladığı 1991'den bu yana istikrara kavuşamadı. Ülkede, binlerce kişi savaş nedeniyle hayatını kaybetti, binlerce kişi de göç etmek durumunda kaldı. Ülke bunun yanı sıra 2011’de son 60 yılın en büyük kuraklığıyla da karşı karşıya geldi. Sadece kuraklığın başladığı 2011’de 250 bin kişi hayatını kaybetti, on binlerce insan da Kenya ve Etiyopya’ya kaçtı. Yaşanan sorunlar nedeniyle alt ve üst yapısı çöken ülkede, eğitim de ciddi bir sorun haline geldi. Bu konuda dünyanın geri kalmış ülkeleri arasında bulunan Somali’de, okuma yazma oranının yüzde 37 civarında olduğu tahmin edilirken, ülkede binlerce çocuk eğitime ulaşamıyor. Terör örgütü El Şebab da çocukları zorla kendi saflarına katmaya çalışırken, çocuklar savaşmak değil okumak istiyor. Hayırsever bir Türk iş adamının, Deniz Feneri Derneği aracılığıyla ülkenin Somaliland bölgesinin Buhotle kasabasına, anne ve babası adına yaptırdığı 720 kişilik İsmet ve Fatma Tahiroğlu Eğitim Külliyesi’nde bulunan, çoğu kıtlık, hastalık ve iç savaş yüzünden babasını kaybetmiş çocuklar, geleceğe eğitimle tutunuyor. Yaşadıkları tüm olumsuzlara rağmen derslerine dört elle sarılan çocuklar, eğitimlerini tamamlayarak, ülkelerinin geleceğinde önemli roller üstlenmek istiyor. “Öğretmen olmak istiyorum” 2’nci sınıf öğrencisi Muhammed Abdullah Hasan, babasının 2 yıl önce öldürüldüğünü anlatarak, bunun üzerine kasabaya göç ettiklerini ve annesinin çalışarak hayatlarını idame ettirdiğini ifade etti.

Bir an önce okulu bitirmek istediğini dile getiren Hasan, Türkiye’de üniversite okumayı ve daha sonra ülkesine öğretmen olarak gelmeyi hayal ettiğini kaydetti.

Babasının kan davası yüzünden öldürüldüğünü belirten 1’inci sınıf öğrencisi Mübarek Abdullah, hedefinin üniversiteyi bitirmek olduğunu, buna ulaşmak için elinden geleni yapacağını ifade etti.

“Üniversite okumak istiyorum” 5’inci sınıf öğrencisi Nimha Muhammed Ali, okumak için ellerinden geleni yaptıklarını anlatarak, “Babam hastalık yüzünden öldü. Okulu bitirip, üniversite okumak istiyorum. Daha sonra ise hemşire ya da doktor olmak istiyorum” dedi.

3’üncü sınıf öğrencisi İkram Muhammed ise babasını kaybettikten sonra ailesinin koptuğunu dile getirerek, “Kardeşim annemle sorun yaşadığı için babaannemle kalıyor. Biz de annemle yaşıyoruz. Tek istediğim okulumu bitirmek” diye konuştu.



