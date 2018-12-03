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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Somalili Çocuk, Televizyonda Sadece Bir Kez Gördüğü Uçağın Maketini Yaptı İzle

Somalili Çocuk, Televizyonda Sadece Bir Kez Gördüğü Uçağın Maketini Yaptı İzle

Öğrencilerin sırada beklemesi

Yaşam Mücadelesi Ders Çalış Öğretmenler Öğretmen Maket Uçak 

-Öğrencilerin sınıfa geçmesi
-Guled Eden Abdi ve sıra arkadaşları
-Guled Eden Abdi’nin ders çalışması
-Guled Eden Abdi’nin yazı yazması
-Guled Eden Abdi’nin uçak maketini nasıl yaptığını anlatması
-Röportaj
-Maket uçaktan detaylar
-Genel ve detay

( MOGADİŞU ) - Somalili çocuk, televizyonda sadece bir kez gördüğü uçağın maketini yaptı MOGADİŞU

- Somali’de Türk hayırseverin yaptırdığı külliyede eğitim gören Guled Eden Abdi adlı çocuk, televizyonda sadece bir kez gördüğü uçağın maketini yaptı. Hayal gücünü zorlayarak mühendislere taş çıkaran çocuğun yaptığı maket uçak, başta sınıf arkadaşları ve öğretmenleri olmak üzere görenleri şaşırttı. Guled Eden Abdi, düz zeminde ilerleyen uçağını geliştirmek için destek istedi. Afrika’da yaşanan son 60 yılın en büyük kuraklığından en fazla etkilenen ülke olan, yoksulluk ve iç savaşın hüküm sürdüğü, yüz binlerce insanın halen çadırlarda yaşam mücadelesi verdiği Somali’de 15 yaşındaki çocuğun yaptığı maket uçak, çevresindekilere bir an da olsa bu sıkıntıları unutturdu. Ülkenin Somaliland bölgesinin Buhotle kasabasında Türk hayırseverin anne ve babası adına Deniz Feneri Derneği aracılığıyla yaptırdığı 720 kişilik İsmet ve Fatma Tahiroğlu Eğitim Külliyesinde eğitim gören Guled Eden Abdi, uçağı sadece televizyonda gördü. Uçağa binmek isteyen ancak binemeyen Abdi, hayal gücünü zorlayarak maketini yaptı. Çevresindeki atıl malzemeleri değerlendiren ve mühendislere taş çıkaran Abdi’nin yaptığı maket uçak, başta ailesi, sınıf arkadaşları ve öğretmenleri olmak üzere görenleri şaşırttı. Abdi, düz zeminde ilerleyen ve kokpitten pilot koltuğuna, yolcu penceresinden pervanesine kadar tüm detaylarını düşünerek tasarladığı uçağını geliştirmek için destek istedi. Uçağı sadece bir kez televizyonda gördüğünü anlatan Abdi, başka hiçbir yerde görmediğini ve gördükten sonra da maketi yapmaya karar verdiğini ifade etti.
Abdi, bunun için çatı sacı, plastik şişe, oyuncak arabaların tekerlekleri, kola kutusu ve tıraş makinesinden faydalandığını dile getirdi. Hayalinin daha büyük bir uçak yapmak olduğunu belirten Abdi, bunun için kendisine imkan sağlanmasını istediğini kaydetti.

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