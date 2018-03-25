Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Somali kültürü Hamamönü'ne taşındı - ANKARA

Somali kültürü Hamamönü'ne taşındı - ANKARA

- Somalili öğrenciler - YTB Başkan Yardımcısı Hüseyin Gündoğar ile röportaj - Ankara Somalili Öğrenciler Birliği Başkanı Bishar Muhammed ile röportaj - Somali yemekleri ve kıyafetlerinden görüntülerSomali kültürü Hamamönü'ne taşındı - YTB'nin Türkiye Bursları ile Ankara 'da öğrenim gören Somalili gençler "Somali Kültür ve Tanıtım Günü" düzenledi - YTB Başkan Yardımcısı Gündoğar: - "Onlarla, yüzlerle ifade edilen Afrika'dan gelen öğrenci sayısı, 2011 - 2012'den sonra binlere çıkmış durumda. En son yapılan bir araştırmaya göre Afrikalı öğrencilerin en çok tercih ettiği ülkelerin başında Türkiye geliyor. İlk ona girmiş durumda"ANKARA (AA) - Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkan Yardımcısı Hüseyin Gündoğar, "Onlarla, yüzlerle ifade edilen Afrika'dan gelen öğrenci sayısı, 2011 - 2012'den sonra binlere çıkmış durumda. En son yapılan bir araştırmaya göre Afrikalı öğrencilerin en çok tercih ettiği ülkelerin başında Türkiye geliyor. İlk ona girmiş durumda." dedi.
YTB ve Türkiye'de öğrenim gören Somalili öğrencilerin iş birliğiyle Türkiye Bursları Hamamönü Ofisi'nde "Somali Kültür ve Tanıtım Günü" düzenlendi.
Gün boyu süren etkinlikte, "sambusea", bajiyo" ve "angeelo" gibi geleneksel yemekler hazırlanarak Somali mutfağından sunumlar yapıldı, yöresel kıyafetler, kültürel ürün ve eşyalar sergilendi.YTB'nin, Ankara 'nın tarihi semti Hamamönü'ndeki ofisinde Türkiye'de okuyan öğrenciler için düzenlendiği faaliyetleri AA muhabirine anlatan Gündoğar, "Her ay bir ülke günü yapmayı planlıyoruz. İlkini bugün Somali Kültür Günleri olarak düzenliyoruz. Somali'nin kültürünü tanıtıyorlar, kendi aralarında da ülkelerine duydukları özlemi gidermiş oluyorlar. Bu kültür günlerinin devamını sağlamaya çalışacağız." dedi.
Gündoğar, Somali'de 2011'de yaşanan kuraklık için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin büyük bir yardım faaliyeti başlattığını hatırlatarak "Birçok vakfımız, derneğimiz, sivil toplum kuruluşumuz oraya yardım götürdü. Bunlardan biri de o ülkenin geleceğini inşa etmek adına eğitim yardımlarıydı. O zaman, YTB Somali'den 300 öğrenci getirdi. Türkiye Diyanet Vakfının ve sivil toplum kuruluşlarının da getirdiği öğrencileri eklersek bu sayının bine ulaştığını görüyoruz. Şu an ülkemizde okuyan 2 binden fazla öğrenci var." diye konuştu.
Türkiye Bursları ile okuyan öğrencilerin çok güzel Türkçe konuştuğunu ve ülkelerinde önemli yerlere geleceklerini vurgulayan Gündoğar, "Öğrencilerimizi yalnız bırakmak istemiyoruz. Onların her zaman Türkiye ve Türk kardeşleriyle beraber bu ilişkileri ülkelerine döndükten sonra da devam ettirmelerine çalışıyoruz." ifadesini kullandı.Gündoğar, YTB'nin, Türkiye'nin Afrika açılımına uluslararası öğrenci hareketliliği açısından katkı sağlamaya çalıştığına dikkati çekerek "Onlarla, yüzlerle ifade edilen Afrika'dan gelen öğrenci sayısı, 2011 - 2012'den sonra binlere çıkmış durumda. En son yapılan bir araştırmaya göre Afrikalı öğrencilerin en çok tercih ettiği ülkelerin başında Türkiye geliyor. İlk ona girmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.Gündoğar, Hamamönü'ndeki Türkiye Bursları Ofisi'nde yürütülen faaliyetleri üniversitelerde açılacak ofislerle de yaygınlaştırmak istediklerini belirtti.
- "Afrika Boynuzu'nun stratejik ülkesi" Ankara Üniversitesinde Sağlık Yönetimi Bölümünde doktora öğrencisi olan Ankara Somalili Öğrenciler Birliği Başkanı Bishar Muhammed, 2015'ten bu yana Türkiye'de olduğunu söyledi.

Somali Kültür ve Tanıtım Günü'nü düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhammed, "Buraya tüm okullardan, Irak'tan, Afrika'dan, dünyanın her yerinden öğrencilere teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.
Somali'nin Afrika Boynuzu'nda ekonomik ve stratejik açıdan önemli bir ülke olduğunu belirten Muhammed, düzenlenen etkinlikle Somali kıyafetlerinin, yemeklerinin ve eşyalarının sergilendiğini ifade etti.

Sivil Toplum Kuruluşu Yöresel Kıyafet Uluslararası Kültür Günleri Öğrenci Sayısı 

İlgili Foto Galeriler
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Renault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildiRenault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildi
Evlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda BaşladıEvlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı