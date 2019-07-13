Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Somali’deki Otel Saldırısında Ölü Sayısı 26'ya Yükseldi

- Somali’deki Otel Saldırısında Ölü Sayısı 26'ya Yükseldi

uzaktan dumanlar

( MOGADİŞU ) - Somali’deki otel saldırısında ölü sayısı 26'ya yükseldi MOGADİŞU

İngiltere Milletvekili Terör Örgütü Teröristler Saldırı 


- Somali’nin Kismayo kentindeki bir otele bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Saldırı sonucu ölü sayısının 26'ya yükseldiği açıklandı. Somali’nin Jubaland eyaletinin başkenti Kismayo'da dün akşam bir otele terör örgütü Eş-Şebab üyeleri tarafından saldırı düzenlendi.
Bölgenin kontrol altına alındığı otel saldırında ölü sayısının 26'ya yükseldiği açıklandı. Ölenler arasında ABD, İngiltere, Kenya ve Tanzanya uyruklu kişiler, eski bir bakan, milletvekili, Somali asıllı Kanadalı gazeteci Hodan Nalayeh ve eşinin bulunduğu açıklandı. Gerçekleştirilen saldırıda önce bomba yüklü aracı patlatarak saldıran teröristler daha sonra ise kalabalık bir grup halinde otelin iç kısımlarına ilerleyip oteldekileri hedef almıştı.
İlgili Foto Galeriler
İşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleriİşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleri
Hırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel KarelerHırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel Kareler
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı