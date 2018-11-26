- Somali’deki Çifte Saldırıda Ölü Sayısı 20’ye Çıktı Haberi



- Somali’nin Galkayo şehrinde kendisini dini lider olarak tanıtan bir şahsın evine gerçekleştirilen çifte intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 20’ye yükseldi. Somali'nin Galkayo şehrinde Abdiveli şeyh Ali Elmi-yare’nin evine gerçekleştirilen çifte intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 20’ye çıktı. Patlamada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İntihar saldırılarından sonra militanlar, Abdiveli’nin evine saldırdı. Binaya girdikten sonra Abdiveli'nin korumaları ile Eş-Şebab militanları arasında gerçekleşen çatışmada Abdiveli ile birlikte 20 kişi hayatını kaybetti. Polislerin bölgeye gelmesiyle binaya giren saldırganlardan 3’ü öldürülürken, 1 saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Bir saat süren çatışma sonrasında binaya giren sağlık ekibi yaralıları bölgede en yakın hastaneye sevk etti. Eş-Şebab örgütü tehdit etmişti Kendisini dini lider olarak tanıtan Abdiveli sıra dışı dini uygulamalarla halkın tepkisini çekmiş ve Somalili hocalar tarafından davranışları kınanmıştı. Olayların meydana geldiği 2017 yılında sıra dışı uygulamalarını devam ettiren ve ün kazanan Abdiveli, Eş-Şebab örgütü tarafından tehdit edilmiş, örgüt tarafından yapılan açıklamada, Abdiveli’nin dinden çıktığı ve etrafında topladığı gençleri de etkilediği ileri sürülerek kendisi ile birlikte müritlerinin de öldürüleceği bildirilmişti. Bu tehdidin ardından Abdiveli korumalar tutmuş, korumaları dergahın etrafında kuş uçurtmamaya başlamıştı.

