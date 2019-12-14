Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Somali'de 'Somturk Agro Expo 2019' açıldı - MOGADİŞU

Somali'de 'Somturk Agro Expo 2019' açıldı - MOGADİŞU

Somali'de "Somturk Agro Expo 2019" açıldı - MOGADİŞU - Somali'de ilk tarım ve hayvancılık fuarından detaylar - Davetlilerden detaylar - Somali Sanayi ve Ticaret Bakanı Abdullah Ali Hasan'ın konuşması - Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz'ın konuşması - Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Sıddık Verfa Harsi'nin konuşması - ''AVAGRO" Pazarlama Müdürü Hüseyin Albayrak ile röportajMOGADİŞU (AA) - Türkiye ile Somali arasında ilk tarım fuarı olma özelliği taşıyan "Somturk Agro Expo 2019" fuarı başkent Mogadişu 'da açıldı.Somali'deki Zemzem Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından düzenlenen ve 16 Aralık'a kadar devam edecek olan fuara tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren 20 Türk ve Somali firması katılıyor.Tarım fuarının açılışına Somali Sanayi ve Ticaret Bakanı Abdullah Ali Hasan, Tarım Bakanı Yardımcısı Hamid Ali, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Sıddık Verfa Harsi'nin yanı sıra Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz ve Somalili milletvekilleri katıldı.
Açılış kapsamında AA muhabirine açıklamada bulunan Tarım Bakanı Yardımcısı Ali, Agro Expo 2019 fuarının ülkede bu türde düzenlenen ilk fuar olduğunu ifade etti.
Somali'nin devasa tarımsal zenginliklere sahip olduğunu ancak yatırım ve pazarlamaya ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Ali, fuar sayesinde tarım alanında bilgi alışverişinin sağlanmasını ve Somali'de tarım sektörünün canlanmasını amaçladıklarını kaydetti.
Türk firmalarından fuara geniş düzeyde katılım olduğunu belirten Ali, fuar aracılığıyla dünyaya Somali tarım ürünlerini tanıtma fırsatı bulacaklarını dile getirdi.Türk Büyükelçi Yılmaz ise Türkiye'nin Somali'ye tarımın yanı sıra alt yapı, ekonomi, eğitim ve güvenlik gibi pek çok alanda destek verdiğini hatırlattı.Türkiye'nin 2011'den bu yana Somali'de tarım sektörünü desteklediğini ifade eden Yılmaz, Somali'nin Afrika Boynuzu'nda stratejik bir tarım bölgesi olduğunu ve Türkiye'nin de tarım alanındaki deneyimlerini bu ülkeyle paylaşmaya hazır olduğunu aktardı.

Strateji Alışveriş Tarım ve Hayvancılık Fuarı Başkent Hayvancılık 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı