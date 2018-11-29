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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Somali'de şehre inen domuz öldürüldü

- Somali'de şehre inen domuz öldürüldü

Somali ayının öldürülmesi

( MOGADİŞU ) MOGADİŞU

Polis Ali Ay Başkent Trol Yaban Domuzu 


- Somali’nin başkenti Mogadişu’ya inen yaban domuzu paniğe sebep oldu. Kontrol altına alınamayan domuz, polis tarafından öldürüldü. Somali’nin başkenti Mogadişu sokaklarında bir yaban domuzu paniğe sebep oldu. Hamarweyne ilçesinde meydana gelen olayda, şehre inen yaban domuzu insanlara saldırmaya başladı.
Domuzdan korkan insanlar domuzu taşlamaya başladı.
Domuzu kontrol altına alamayan vatandaşlar, polise haber verdi. Polis, sakinleşmeyen domuzu ateş açarak öldürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
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