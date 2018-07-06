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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
- Somali’de polislere 'öldürücü silah kullanmama' eğitimi

- Somali’de polislere 'öldürücü silah kullanmama' eğitimi

Eğitimden görüntüler

( MOGADİŞU ) - Somali’de polislere "öldürücü silah kullanmama" eğitimi MOGADİŞU

Polis Muhalifler Kamus Grev Memur 


- Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM), Somalili polis memurlarının öldürücü silah kullanmadan güvenliği sağlamalarını amaçlayan eğitim veriyor. AMISOM, ülke genelinde Somalili polis memurlarının, halkın ölümünü, gösterilerini ve grevlerini öldürücü silah kullanmadan engelleyerek ülkenin güvenliğini üstlenmesini sağlamayı amaçlayan eğitim düzenliyor. Afrika Birliği Misyonu Jubbaland Eyaleti Polis Koordinatörlüğü Ernest Martın Abilu "Darwish Polis Akademisi'nde Darwish ve Jubbaland polislerini kamu düzenini yönetme konusunda eğitiyoruz. Kamusal suçlarla karşı karşıya kaldığımızda ölümcül silah kullanmak zorunda değiliz. Anlık muhaliflerle uğraşıyoruz, isyancılarla uğraşıyoruz. Bu yüzden onları yaralamamıza gerek yok. Polisleri bu tür suçları ele alma ve yönetme taktikleri konusunda eğitiyoruz. Artık kimseyi yaralamadan ya da öldürmeden sorunları çözebilecekler" ifadelerini kullandı. Abilu, eğitime katılan polis memurlarının, kamusal suçları işkenceye veya ölüme neden olmadan çözebileceklerini belirtti.
Darwish Polis Akademisi Komutanı Mohamed Ahmed Qaato eğitimin, hizmet verdikleri topluluklarda hukukun üstünlüğünü korumaya yönelik polis memurlarına somut faydalar getireceğini söyledi.


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