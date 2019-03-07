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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Somali’de Patlama: 5 Ölü İzle

- Somali’de Patlama: 5 Ölü İzle

patlama anı

Devlet Tiyatrosu Patlama Anı Başkent Terör Örgütü Kontrol Noktası 

-yaralılardan detaylar

( MOGADİŞU ) - Somali’de patlama: 5 ölü MOGADİŞU

- Somali’nin başkenti Mogadişu’da devlet tiyatrosu yakınlarında meydana gelen patlama sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Somali’nin başkenti Mogadişu’da devlet tiyatrosu yakınlarındaki bir araç kontrol noktasında patlama meydana geldi. Bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu çok sayıda ambulansın sevk edildiği, ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Bölgede silah seslerinin duyulmaya devam ettiği gelen bilgiler arasında. Saldırının sorumluluğunu ise terör örgütü Eş-Şebap üstlendi.
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