Somali'de kız çocuklarının popüler ismi: İstanbul - MOGADİŞU İzle
: - Yenidoğan yoğun bakım ünitesinden detaylar - Somalili sanatçı Muhtar Muhammed ile röportaj - Somalili Sümeyye Abduşşekur ile röportajMOGADİŞU (AA) - NUR CEYDİ - Somali halkı, Türkiye'nin verdiği insani desteğe vefa amacıyla ve dizilerde görülen güzel manzaralara hayranlıkları nedeniyle kız çocuklarına İstanbul adını veriyor.Somalililerin geçmişten bu yana Türk dizilerinde beğendikleri oyuncularla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi sevdikleri Türk liderlerinin adlarını çocuklarına koyuyor.Kara Kıta'daki Somalililer, Türkiye'nin yaptığı insani yardımlar ve verdiği desteği daima hatırlamak için en önemli şehirlerden biri olan İstanbul'u bebeklerine ad olarak seçiyor. Bazıları da dizilerde gördükleri İstanbul'un güzel manzaralarına hayranlığı nedeniyle bu ismi tercih ediyor.Son dönemde İstanbul ismi kız çocukları arasında popülerleşirken, esnaf da dükkan ve mağazalara bu adı veriyor.Somalili sanatçı Muhtar Muhammed de çocuğuna bu ismi verenlerden biri.Muhammed AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Somali'ye çeşitli alanlarda verdiği destekten ötürü şu an 7 yaşına giren kızına İstanbul ismini verdiğini anlattı.Kızına Türkiye halkının desteğinin, ailesinin ve Somali halkının zihninden hiç silinmemesi için bu adı verdiğini dile getiren Muhammed, ayrıca bunu bir vefa borcu olarak gördüğünü belirtti.