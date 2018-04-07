Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Somali'de ikinci intihar saldırısı - MOGADİŞU Video

Somali'de ikinci intihar saldırısı - MOGADİŞU Video



: - İntihar saldırısının düzenlendiği araç - Saldırıda hayatını kaybeden askerin cesedi - Polis Sözcüsü Kasım Ahmed Rubla'nın açıklamaları - Saldırı düzenlenen bölgenin temizlenmesiSomali'nin başkenti Mogadişu 'da bomba yüklü araçla düzenlenen ikinci intihar saldırısında 1 asker hayatını kaybetti. Mogadişu 'daki bir kontrol noktasına yaklaşan araca güvenlik güçleri tarafından ateş açılmasının ardından saldırgan bombayı infilak ettirdi. Saldırıda 1 asker hayatını kaybetti. Mogadişu Belediye Başkanı Sözcüsü Abdifatah Omar Halane, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Eş - Şebab üyesi bir teröristin Mogadişu Havalimanı yolu üzerindeki bir kontrol noktasında bombalı araçla intihar saldırısı düzenlediğini söylemişti. Havalimanı yakınında düzenlenen birinci intihar saldırısında 3 asker yaralanmıştı.

Sosyal Medya İntihar Saldırısı Güvenlik Güçleri Kontrol Noktası Bombalı Araç 

İlgili Foto Galeriler
Şanlıurfa'da gün ağarınca terör dehşeti ortaya çıktıŞanlıurfa'da gün ağarınca terör dehşeti ortaya çıktı
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Hain saldırıya uğrayan askerler Hakkâri ’den yeni dönmüşlerdiHain saldırıya uğrayan askerler Hakkâri ’den yeni dönmüşlerdi
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
Van'da şiddetli patlama! İşte olay yerinden fotoğraflarVan'da şiddetli patlama! İşte olay yerinden fotoğraflar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı