Somali'de ikinci intihar saldırısı - MOGADİŞU Video
: - İntihar saldırısının düzenlendiği araç - Saldırıda hayatını kaybeden askerin cesedi - Polis Sözcüsü Kasım Ahmed Rubla'nın açıklamaları - Saldırı düzenlenen bölgenin temizlenmesiSomali'nin başkenti Mogadişu 'da bomba yüklü araçla düzenlenen ikinci intihar saldırısında 1 asker hayatını kaybetti. Mogadişu 'daki bir kontrol noktasına yaklaşan araca güvenlik güçleri tarafından ateş açılmasının ardından saldırgan bombayı infilak ettirdi. Saldırıda 1 asker hayatını kaybetti. Mogadişu Belediye Başkanı Sözcüsü Abdifatah Omar Halane, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Eş - Şebab üyesi bir teröristin Mogadişu Havalimanı yolu üzerindeki bir kontrol noktasında bombalı araçla intihar saldırısı düzenlediğini söylemişti. Havalimanı yakınında düzenlenen birinci intihar saldırısında 3 asker yaralanmıştı.