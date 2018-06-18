- Somali’de dokumacılık ölüyor

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( MOGADİŞU ) MOGADİŞU



- Somali'de ithal kıyafetlerin daha fazla tercih edilmesine bağlı olarak geleneksel kıyafetler tercih edilmediği için dokumacılık sanatı yok olma tehdidi altında. Bir zamanlar başarılı bir sektör olan Somali'nin dokumacılık sektörü, genç neslin ithal giysileri tercih etmesi nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Somali'de ancak bir kaç esnaf artık ülke insanı arasında moda olmaya başlayan çok güzel kıyafetler üreterek gelenekleri ve ticareti canlı tutmaya çalışıyor. Geleneksel kıyafetleri üretmeye devam etmek isteyen esnaf Mohamed Nur, 21 esnaflık yaptığını, işi babasından öğrendiğini söyledi.



Nur, el yapımı kıyafetlerin ithal olanlara nazaran daha kaliteli olduğunu ve genellikle yaşlıların bu tür kıyafetleri kullandığını söyledi.



Nur, "Bu kıyafetler daha uzun süre dayanıyor. İthal ürünler ise çok çabuk yıpranıyor. Giydiğim kıyafetler geleneksel kıyafetlerimizde, başımdaki sarık bile el yapımı" dedi.

Haji Duqow gibi yaşlı insanlar, yerel olarak El-Hindi olarak bilinen el yapımı kıyafetlerin yurt dışından getirilenlerden daha iyi olduğuna inanırken, gençler geleneksel kıyafetleri eski moda olarak görüyor. Duqow, "Geleneksel kıyafetlerle diğer kıyafetler arasında büyük bir fark var, bizim kıyafetlerimiz üç yıldan fazla dayanırken, ithal kıyafetler ancak 8 ay dayanıyor” açıklamasında bulundu. Somali'de esnaf ürettikleri kıyafetler için pazar bulamadıkları için yeterli gelir elde edememekten şikâyetçi. Esnaflık yapan Abdullahi Mohamed," Bu işe 21 yaşında başladım, yeni teknolojiler yerine eski metotlarla üretim yapıyoruz. Günde ancak 3 kıyafet üretebiliyoruz ve sadece yetecek kadar kazanabiliyoruz, üstelik çok yoruluyoruz" dedi.

Somali'de genç ve yaşlı insanların geleneksel kıyafetleri tercih ettiği iyi bir dönem vardı. Fakat son yıllarda esnaf ithal kıyafetler yüzünden zor zamanlar geçiriyor. Esnaflık ölmeye başladığından beri esnaflar sadece geçimlerini kazanabilmek için çalışıyor. İki yüzyıldır devam eden esnaflık Somali'de devam eden iç savaşa 20 yıldır dayanıyor. Esnafların ürettikleri kıyafetler ülkenin moda endüstrisinde bir dayanak noktası ve Somalililerin ülke içinde ve yurt dışında kimliği haline gelmiştir. Bununla beraber ithal mallarının sayısındaki artış aileleri yıllardır ayakta tutan dokumacılık sektörünü tehdit ediyor.

