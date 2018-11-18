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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Somali'de Cemal Kaşıkçı'yı anma etkinliği düzenlendi - MOGADİŞU

Somali'de Cemal Kaşıkçı'yı anma etkinliği düzenlendi - MOGADİŞU



: - Anma etkinliğinden detaylar - Cemal Kaşıkçı'nın fotoğraflarını taşıyan gazetecilerden detaylar - Göstericilerden Hind Ali Culid ile röportaj - Gazeteci Uveys Hac ile röportaj - Anma etkinliğinden detaylarMOGADİŞU (AA) - Somali'de onlarca basın mensubu, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı anma etkinliği düzenledi.
Somali'nin başkenti Mogadişu 'da düzenlenen etkinlikte, "basın şehidi", "gazeteci Kaşıkçı için adalet" yazılı pankartlar taşındı.Göstericilerden Hind Ali Culid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kaşıkçı meselesi uluslararası bir konudur. Cinayette suçu bulunanlara en ağır cezaların getirilmesi için adalet çağrısında bulunuyoruz." dedi.
Bir başka gazeteci Uveys Hac da "özgür düşüncenin en asgari standartlarını bilmeyenlerin ellerinde katledilen" Kaşıkçı için dünyadaki bütün basın mensubu ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.Somali hükümeti, dün, Suudi Arabistan Başsavcılığının Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamalarından "memnuniyet duyulduğunu" beyan etmişti.Suudi Arabistan Başsavcı Sözcüsü Şelan eş - Şelan, başkent Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, "Kaşıkçı'nın cesedi, konsoloslukta parçalanarak dışarı çıkarıldı." demişti.Kaşıkçı'yı öldüren ekibi kurma emrini, eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el - Asiri'nin verdiğini, öldürme emrinin ise ekibin başkanı tarafından verildiğini belirten Şelan, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında 5 kişinin idamı istendi." ifadelerini kullanmıştı.

Başsağlığı Basın Toplantısı Uluslararası Anma Etkinliği İstihbarat 

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