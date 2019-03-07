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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Somali'de bombalı saldırı: 5 ölü, 10 yaralı - MOGADİŞU Haberi

Somali'de bombalı saldırı: 5 ölü, 10 yaralı - MOGADİŞU Haberi

- Saldırının gerçekleştiği bölgeden detay görüntüler - Bölgedeki çok sayıda araç ve dükkanın hasar görmesi - Hurdaya dönen araçlardan detaylarMOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu 'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Mogadişu 'daki Somali Müzesi yakınında sivillerin olduğu bir restoranın yakınında park halindeki bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.Sivil savunma ekiplerinden Zekeriyya Ahmed, yaptığı açıklamada, yaralıların başkentteki hastanelere kaldırıldığını, bazılarının durumunun ağır olduğunu söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı elinde bulunduran terör örgütü Eş - Şebab, sık sık güvenlik görevlilerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Hastane Başkent Terör Örgütü Saldırı 

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