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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Somali'de bomba yüklü araçla saldırı: 6 ölü, 16 yaralı - MOGADİŞU

Somali'de bomba yüklü araçla saldırı: 6 ölü, 16 yaralı - MOGADİŞU

- Patlama sonrası yükselen dumanlar - Saldırı sonrası oluşan enkaz detayları - Cesetlerin ambulansa koyulması - Saldırı sırasında bölgede bulunan kişinin açıklamaları - Saldırı bölgesinden detaylarSomali'de bomba yüklü araçla saldırı: 6 ölü, 16 yaralıMOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu 'da bölge idare binasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre en az 6 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.Başkentteki ambulans ağının direktörü Doktor Abdülkadir Aden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hodan bölgesi idare binasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 6 kişinin öldüğünü, 16 kişinin yaralandığını söyledi.

Patlama nedeniyle binada büyük çapta hasar meydana geldi, ölen ve yaralananların çoğununun hükümet çalışanları olduğu bildirildi.
Hodan bölge idare binasına düzenlenen saldırı, bu ay içinde başkentteki hükümet ofislerine düzenlenen ikinci saldırı oldu.Saldırıyı çoğunlukla başkent Mogadişu olmak üzere kentlerde otelleri, hükümet kurumlarını ve güvenlik güçlerini hedef alan eylemler gerçekleştiren Eş - Şebab örgütü üslendi.

Güvenlik Güçleri Başkent Hükümet Saldırı Yükselen 

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