- Somali'de Bakanlık Yetkilisine Suikast: 1 Ölü, 2 Yaralı



- Somali Ulaştırma ve Posta Bakanlığı üst düzey yetkilisi Said Jama, aracına yerleştirilen bombayla suikasta uğradı. Saldırıda, Jama hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Somali’nin başkenti Mogadişu'da Mekke El Mükerreme Caddesi park halinde olan bir araç patlatıldı. Arabaya yerleştirilen bombanın patlamasıyla Said Jama hayatını kaybederken, aracın yanında bulunan 2 kişi de yaralandı. Patlamadan hemen sonra intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti. Patlamanın meydana geldiği bölgeyi kordon altına alan polis, trafiği iki yönlü olarak durdurdu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Saldırıyı üstlenen olmadı.

