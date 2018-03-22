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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Somali'de askeri araç sivil aracı ezdi İzle

- Somali'de askeri araç sivil aracı ezdi İzle

Askeri aracın sivil aracı sürüklemesi

Sosyal Medya Ali Barış Askeri Araç Başkent 

-Kaza görüntüleri
-Detay

( MOGADİŞU ) MOGADİŞU

- Somali’de görev yapan Afrika Barış Misyonu (AMİSOM) aracı, çarptığı sivil aracı dakikalarca sürükledi. Freni patladığı ifade edilen askeri aracın ezdiği sivil araçta maddi hasar meydana geldi. Somali’nin başkenti Mogadişu’da Somali barışına katkı sağlamak amacıyla ülkede bulunan AMİSOM askerlerine ait bir araç, geçen ay Maka El-Mukkaramme Caddesi'nde sivil bir vatandaşın aracını ezdi. Araç trafiğinin yoğun olduğu bir bölgede gerçekleşen kazada sivil araç büyük hasar aldı. Askeri aracın sivil araca çarptıktan sonra durmayıp aracı dakikalarca yola sürüklemesine tepki gösteren vatandaşlar, Mogadişu Belediyesinden olayla ilgili açıklama yapmasını istedi. Askeri aracın freninin patlaması sonucu duramadığını kaydeden AMİSOM yetkilileri, yaşananlardan dolayı halktan özür diledi. Askeri yetkililer maddi hasarı üstlenirken, meydana gelen olayda yaralanan olmadı. AMİSOM askerlerine ait aracın yaptığı kazaya ilişkin görüntüler de sosyal medyada defalarca izlendi.
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