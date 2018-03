Soma davasının 21’inci duruşması başladı İzle

-Yürüyüş ardından mahkeme önünde basın açıklaması

-Ailelerin davaya giriş görüntüleri



( MANİSA )- Dava öncesi madenci yakınları yürüyüş yaptı MANİSA



- Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 yılında yaşanan ve 301 madencinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin 5'i tutuklu 51 sanıklı davanın 21. duruşması başladı.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava öncesi hayatını kaybeden madenci yakınları yürüyüş yaptı. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Soma davasının 21. duruşması başladı.

301 madencinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin 5'i tutuklu 51 sanıklı davanın 21. duruşmasında madenci yakınları davanın görüleceği salonun önüne kadar pankartlar açarak yürüyüş yaptı. Sosyal Haklar Derneği ve Çağdaş Hukukçular Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşte madenci yakınlarına CHP Manisa Milletvekili Tur yıldız Biçer, CHP İzmir Milletvekilleri Musa Çam, Zeynep Altıok, Ertuğrul Kürkçü ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş da eşlik etti. Akhisar tren istasyonu önünde toplanan grup, yol boyunca ellerinde şehit madencilerin isimlerinin yazılı olduğu, 'Unutmadık, Unutturmayacağız' yazılı pankart taşıdı. "301’in hesabı sorulacak", “Anaların gözyaşı katilleri boğacak”, “Kaza değil cinayet, kader değil katliam”, “Soma’nın ateşi AKP’yi yakacak”, “Gün gelecek devran dönecek katiller halka hesap verecek”, “Soma’nın kömürü katilleri yakacak” sloganlarının atıldığı yürüyüş sonunda Sosyal Haklar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi müdahil avukatlardan Can Atalay tarafından basın açıklaması yapıldı. Davanın bir an önce karara bağlanmasını talep ettiklerini söyleyen Atalay, "301 işçinin göz göre göre nasıl ölüme gönderildiklerine ilişkin hiçbir kuşku kalmadı. Mevcut hukuk düzeninde dahi kimin ne kadar ceza alacağı daha önceden belli değildiyse bir yıldır bekliyor, 1 yıldır belli. Bizim muhatabımız siyasi iktidardır artık. Bizim muhatabımız Adalet Bakanı’dır. Ona bağlı savcılar ki; önce esas hakkında mütalaa hazır dediler, daha sonra kısa bir ara verildikten sonra 1 yıl 2 aydır Can Gürkan’ın Türkiye’de sermaye sınıfının ne kadar ceza alması gerektiğini söyleyemeyecek zihniyettedir. Söylemekten korkmaktadır. Bu aileler, bu insanlar, bu eşler, bu çocuklar, bu anneler, bu babalar 4 yıldır karda kışta burada adalet istiyorlar. Biliyoruz ki Soma’da ekmeğini kazanırken öldürülenler için adalet istemek, Şirvan için adalet istemektir. Ekmeğini kazanırken öldürülen bütün işçi kardeşlerimiz için adalet istemektir. Buradaki aileler Türkiye’nin dört bir yanına başta Şirvan olmak üzere ekmeğini kazanırken öldürülenlerle dayanışma için gitti. Aladağ’a gitti, burada bir tarih yazılıyor, bütün hileye bütün desiseye, bütün sahtekarlığa rağmen bu ülkede yaşayan herkesin kardeşleşmesini görüyoruz" dedi.

Yapılan basın açıklamaları ardından davaya katılmak isteyen müdahil avukatlar ve madenci aileleri polis kontrolleri ardından mahkeme salonuna giriş yaptı. 5'i tutuklu 51 sanık yargılanıyor Soma Davası 2 buçuk yıldan fazladır sürüyor. Davada 5’i tutuklu 8 kişi için "Olası kastla öldürme" suçundan 301 kez ve 20 ila 25 yıl, "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan ise 162 kez 2 ila 6 yıl arası hapis cezası isteniyor. Tutuksuz yargılanan 43 kişi hakkında ise, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 ila 15 yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik, Maden Mühendisi Ertan Ersoy olmak üzere davada 5 kişi tutuklu yargılanırken; tutuksuz 45 sanığın isimleri ise şöyle; Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin patronu Alp Gürkan, Yönetim Kurulu Üyeleri Hayri Kebapçılar, Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç, Maden Mühendisleri Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık, Yalçın Erdoğan, Harun Güneş, Fuat Ünal Aydın, Emniyet Teknikerleri Ergün Yılmaz, Coşkun Derici, Necati Karadeniz ve Harun Yılmaz, Erdem Cambaz, Serkan Kocaman, Soner Günay, Ümit Şahin, Nazmicem Nesemioğulları, Hüseyin Alkan, Adem Ormanoğlu, Burhan Karabaş, Sertaç Büyükgüney, Nimetullah Uğurlu, Efkan Kurt, Mehmet Bayri, Sertan Günay, Batuhan Ünlüyol, Ozan Sezer, Erdoğan Cinoğlu, Halil Sarı, Serhat Dinç, Saltuk Alp Demir, Uğur Karabulut, Serdar Günay, Mehmet Uçgun, Ömer Değirmenci, Fahri Pançar, Olcay Erşin, Mehmet Avcı, Halil Burhan, Hüseyin Ergin, Hilmi Karakoç, Mehmet Erez ve Caner Uysal.