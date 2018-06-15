Soma davasında karara doğru

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( MANİSA ) - 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma maden faciası davasının 22. duruşması 19 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek - Manisa Baro Başkanı ve müdahil avukatlarından Ali Arslan: - “Olağanüstü gelişmeler ve değişiklikler olmazsa bu duruşmalarda sanıklar savunmalarını sunduktan sonra mahkeme heyetinin karar vermesi gerekiyor” - “Biz yargıya güveniyoruz. Güvenimizin de boşa çıkmayacağına inanıyoruz. En kısa zamanda mahkemeden bu davayla ilgili adaletli bir karar bekliyoruz” MANİSA



- Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciası davasının 22. duruşması, 19 Haziran Salı günü Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Facianın 5. yılına girilmesine rağmen hala ceza davasının sonuçlanmadığına değinen Manisa Baro Başkanı ve müdahil avukatlarından Ali Arslan, 22. duruşmada mahkeme heyetinin karar vermesini beklediklerini söyledi.



Tüm Türkiye’yi yasa boğan Soma maden faciasına ilişkin Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde yaklaşık 3 yıldır devam eden ceza davasının 22. duruşması görülecek. 5'i tutuklu 51 sanığın yargılandığı davayla ilgili açıklamalarda bulunan Manisa Baro Başkanı Ali Arslan, “Bizler bayramın sevincini yaşarken bir kısım aileler de ne yazık ki bayramı üzüntüyle geçiriyorlar. Soma’da 301 madenci arkadaşımızı kaybetmiştik. 301 can şehit olmuştu. Soma faciasının 4. yılını doldurduk, 5. yılına girdik fakat Soma faciasıyla ilgili ceza mahkemeleri hala devam ediyor. Bu faciaların gelmesine sebep olan sanıklar ne yazık ki hala layık oldukları cezaları almadılar. 19 Haziran Salı günü Soma davası tekrar başlıyor. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek olan bu davada artık sonuca doğru yaklaştığımızı düşünüyoruz. Olağanüstü gelişmeler ve değişiklikler olmazsa bu duruşmalarda sanıklar savunmalarını sunduktan sonra mahkeme heyetinin karar vermesi gerekiyor. Biz 4 yıldan fazla bir süredir mahkemenin bu facianın meydana gelmesine sebep olan sanıkları cezalandırmasını bekliyoruz. Aileler de bunu bekliyor. Bu cezalandırmalarla ailelerin acısı sona ermeyecek, babasını kaybeden çocukların, eşini kaybeden kadınların, oğullarını kaybeden anne-babaların acıları dinmeyecek ama hiç değilse bu faciaya sebep olanlar cezalandırıldı diyebilecek. ‘Bir daha olabilecek olan faciaların önü kesildi’ diyebilecekler. Üzüntüleri bir nebze hafiflemiş olacak. Biz önümüzdeki Salı günü yapılacak olan duruşmaya tüm ilgilileri davet ediyoruz. Davayı yakından takip etmeye davet ediyoruz. Bu davalar kamuoyunun gündeminde olduğunda davada adaletli karar vermek daha da mümkün oluyor. Biz yargıya güveniyoruz. Güvenimizin de boşa çıkmayacağına inanıyoruz. En kısa zamanda mahkemeden bu davayla ilgili adaletli bir karar bekliyoruz" dedi.

5'i tutuklu 51 sanık yargılanıyor Soma davası 2,5 yıldan fazladır sürüyor. Davada 5’i tutuklu 8 kişi için "olası kastla öldürme" suçundan 301 kez ve 20 ila 25 yıl, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan ise 162 kez 2 ila 6 yıl arası hapis cezası isteniyor. Tutuksuz yargılanan 43 kişi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 ila 15 yıl hapis cezası isteniyor. Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri AŞ Genel Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdür Yardımcısı Maden Mühendisi İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik, Maden Mühendisi Ertan Ersoy olmak üzere davada 5 kişi tutuklu olarak yargılanıyor.

