Soma Davası 22. duruşması devam ediyor

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( MANİSA )- 301 madencinin hayatını kaybettiği davada 5'i tutuklu 51 sanık yargılanıyor- Acılı ailelerin avukatları, "bilinçli taksir" değil "direkt kasıt" olarak değerlendirilip sanıkların cezalandırılmasını istedi MANİSA



- Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ceza davasının 22. duruşması, seçimleri ardından bugün tekrar başladı.

Mahkeme başkanı Salih Pehlivanoğlu'nun ilçe seçim kurulu başkanı olması göz önünde bulundurularak, mahkemenin 22. duruşması 19 Haziran’da başlayıp 22 Haziran’da ara verilip 27 Haziran Çarşamba gününe ertelenmişti. Yaklaşık 3 yıldır Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden 301 kişinin hayatını kaybettiği Soma maden faciasının 5'i tutuklu 51 sanıklı ceza davasında savcılık mütalaasının ardından sanıkların savunmalarını vermesi devam ediyor. 22. duruşmanın ilk üç celsesinde tutuklu sanıklar savcının mütalaasına yönelik beyanlarda bulundu. Acılı ailelerin avukatları ise, savcının sanıklar için istediği 'bilinçli taksir' suçlamasına karşı çıkarak, bilinçli taksir değil; direkt kasıt olarak değerlendirilip, cezalandırılması gerektiğini söyledi.



Sabah saat 09.30’da polis kontrolü eşliğinde Akhisar Ağır Ceza Mahkemesine giriş yapan ailelerden duruşmaya fazla ilgi olmadığı görüldü.

Bugün ise sanıkların savcılık mütalaasına yönelik beyanları ardından bu defa sanık avukatlarının beyanlarına geçilmesi bekleniyor. Davanın sanıkları ise şu isimlerden oluşuyor; Tutuklu 5 sanık; Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik, Maden Mühendisi Ertan Ersoy. Tutuksuz 45 sanığın isimleri ise şöyle; Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin patronu Alp Gürkan, Yönetim Kurulu Üyeleri Hayri Kebapçılar, Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç, Maden Mühendisleri Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık, Yalçın Erdoğan, Harun Güneş, Fuat Ünal Aydın, Emniyet Teknikerleri Ergün Yılmaz, Coşkun Derici, Necati Karadeniz ve Harun Yılmaz, Erdem Cambaz, Serkan Kocaman, Soner Günay, Ümit Şahin, Nazmicem Nesemioğulları, Hüseyin Alkan, Adem Ormanoğlu, Burhan Karabaş, Sertaç Büyükgüney, Nimetullah Uğurlu, Efkan Kurt, Mehmet Bayri, Sertan Günay, Batuhan Ünlüyol, Ozan Sezer, Erdoğan Cinoğlu, Halil Sarı, Serhat Dinç, Saltuk Alp Demir, Uğur Karabulut, Serdar Günay, Mehmet Uçgun, Ömer Değirmenci, Fahri Pançar, Olcay Erşin, Mehmet Avcı, Halil Burhan, Hüseyin Ergin, Hilmi Karakoç, Mehmet Erez ve Caner Uysal. (BG-ÖA-

